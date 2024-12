Unikát, ale co s ním? V polském muzeu objevili Hitlerův osobní prapor

Prapor je z drahých materiálů a vyšívaný zlatou nití. Má rozměry metr krát metr. Uprostřed je hákový kříž obklopený dubovými listy. V rozích jsou čtyři orli.

Muzejní pracovníci jej objevili již v devadesátých letech, nevěnovali mu však příliš pozornosti. Až Paradowská, která ve skladu v Poznani hledala materiál pro svou výstavu o německé okupaci města, se rozhodla objektu jednoduše nazvanému jen „německý prapor z druhé světové války“ podívat hlouběji na zoubek.

tvn24 @tvn24 Odkryty niedawno w Poznaniu sztandar Führera jest unikatem na skalę światową. Tak jak unikalny jest ból głowy, o który przyprawia on muzealników.



Tekst Aleksandra Przybylskiego:



https://t.co/33m4F2C4z0 https://t.co/MVjVCfQUuj oblíbit odpovědět

Ke svému překvapení zjistila, že nejde o majetek bývalého říšského guvernéra v Poznani Arthura Greisera, což byl původní předpoklad pracovníků muzea, ale o osobní standartu nacistického vůdce.

„Samet, hedvábí, zlaté nitě. To vše křičelo, že máme co do činění s předmětem určeným pro významnou osobu a důležité místo,“ řekla stanici TVN24, která o objevu informovala jako první. „Prapor je v perfektním stavu, možná jen pár vláken je roztřepených,“ dodala.

Paradowská se nejdříve domnívala, že objekt náležel vůdci SS Heinrichu Himmlerovi, jenž na zdejším zámku pronesl dva projevy. Po analýze archivních fotografií ale zjistila, že jde o Hitlerovu zástavu. Nacisté ji zřejmě měli připravenou, kdyby nacistický vůdce navštívil operu v Poznani.

Nacisté vyvěsili standartu pokaždé, když se německý kancléř objevil na veřejnosti, na znamení jeho přítomnosti. Často ji držel ve vzduchu nosič.

Badatelé se domnívají, že žádný jiný z větších osobních praporů nacistického vůdce se nedochoval. „Prapor nedávno objevený v Poznani je tedy v celosvětovém měřítku unikátní. Stejně jedinečná je bolest hlavy, kterou způsobuje muzejním pracovníkům,“ poznamenala nicméně TVN24.

„Skutečnost, že je to možná jediný takový prapor na světě, nás nijak zvlášť nenaplňuje pýchou,“ řekl Polské tiskové agentuře mluvčí muzea Paweł Oses. Materiál umístí do skladu v Rogalinu, který v „nejbližší době pravděpodobně neopustí“. Muzeum se obává, že předmět tak silně spojený s Hitlerem by se mohl dostat do centra zájmu neonacistů.