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Vyhořelé Orlí hnízdo chtějí obnovit. Podezřelý šel před požárem na policii

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  14:27
Bavorská vláda plánuje znovu postavit vyhořelé Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického lídra Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Škody sahají do milionů eur, policie stále prošetřuje příčinu požáru. Zadržela 33letého muže, který se již před incidentem přiznal v souvislosti s jiným případem. Muž zřejmě trpí psychickými poruchami, vyšetřuje se ale i možné napojení na levicové skupiny.

„Stěží tam můžeme nechat stát ruinu,“ řekl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Budova je ve vlastnictví spolkové země.

Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
29 fotografií

Úřady škody odhadují na miliony eur. Budova byla z větší části zničena, téměř celá vyhořela. Policie zadržela muže, jehož převezla do psychiatrické léčebny. Podezřelý, který žije v Berlíně, zašel na policii několik dní před požárem, aby se přiznal k útoku lahví od piva na jiného muže během mikulášského běžeckého závodu.

Policejní ředitelství Horního Bavorska uvádí, že tvrzení muže prověřuje. K činu údajně došlo v roce 2013, a je tudíž promlčený.

O přiznání poprvé informoval bulvární deník Bild. Uvedl též, že u muže se našly věci související s protifašistickým hnutím Antifa. Policejní ředitelství zprávu nepotvrdilo s tím, že musí věci prověřit. Politický motiv činu ale nevyloučilo.

Hitlerovo Orlí hnízdo v Alpách zachvátil požár. Policie zadržela podezřelého

Požár vypukl v noci na sobotu, hasičský zásah skončil v neděli. Na místě zasahovalo na 200 lidí. Likvidaci požáru komplikovala odlehlá poloha objektu ve výšce 1834 metrů nad mořem i fakt, že do bezprostředního okolí budovy bylo možné vstupovat pouze s dýchacími přístroji.

Kehlsteinhaus na stejnojmenné hoře byl dokončen v roce 1938 v době nacistického režimu. Nacházel se v uzavřeném areálu u obce Obersalzberg, kde mělo nacistické vedení své rezidence a vládní zázemí.

Hitlerovo Orlí hnízdo i nejčistší jezero v Evropě najdete v Berchtesgadenu

Objekt měl původně sloužit jako reprezentativní místo pro politická setkání mimo dosah veřejnosti. Hitler tam přijímal diplomaty a další zahraniční hosty, častěji však budovu využívali představitelé nacistického režimu k odpočinku a soukromým oslavám. Hitler tam také pobýval se svou partnerkou Evou Braunovou. Raději ale využíval svou nedalekou rezidenci Berghof.

Od roku 1952 fungoval Kehlsteinhaus jako horská restaurace a nacházela se v něm také expozice věnovaná historii budovy. Podle webových stránek organizace Bergerlebnis Berchtesgaden měla být letos restaurace pro návštěvníky otevřena do 8. listopadu.

Kehlsteinhaus

Kehlsteinhaus

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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