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Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

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  12:43
Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930) | foto: CTK / ullstein bild / ullstein bild ČTK

Angela Maria „Geli“ Raubalová s Adolfem Hitlerem v Obersalzburgu v roce 1929
Geli Raubalová, Hitlerova neteř
Adolf Hitler a jeho dvorní režisérka Leni Riefenstahlová (září 1934)
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Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že její tělo objevili policisté o den dříve, než se uvádělo, a Hitler tak neměl na dobu její smrti alibi.

Dokumenty objevil historik Harald Sandner v mnichovských archivech. Dvě úmrtní oznámení a záznam v matrice uvádějí, že Raubalovou našli mrtvou už v pátek 18. září v 10:15. Podle oficiální policejní verze se přitom po hádce s Hitlerem téhož dne odpoledne zastřelila pistolí svého strýce a její tělo objevil až následující ráno jeho sluha Georg Winter.

Podle vyšetřovatelů Hitler po hádce s Raubalovou 18. září odpoledne odjel do Norimberku. Dopoledne byl ale podle Sandnera stále v Mnichově – mezi 10:30 a 12:30 se účastnil stranické akce NSDAP. Pokud tedy Raubalovou skutečně našli už v 10:15, Hitlerovo alibi se tím rozpadá.

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Proč se závěrečná policejní zpráva z 28. září 1931 rozchází s nově objevenými dokumenty, není podle magazínu Der Spiegel jasné.

Sandner v postupu úřadů vidí možné známky zatajování. Přestože Raubalová zemřela po střelném zranění, úřady nenařídily pitvu a mnichovské státní zastupitelství její tělo obratem vydalo k pohřbení.

Sandner upozorňuje, že v mnichovském policejním sboru tehdy působili úředníci blízcí nacistickému hnutí. Jedním z motivů mohlo být vytvoření alibi pro Hitlera. Přímý důkaz o jakékoliv manipulaci ale neexistuje.

Raubalová chtěla odjet do Vídně

Raubalová byla dcerou Hitlerovy nevlastní sestry Angely Raubalové (rozené Hitlerové). Jejich vztah přitahoval pozornost už za jejich života – spekulovalo se o milostném poměru. Hitler mladé ženě platil studium zpěvu a podle dobových svědectví výrazně zasahoval do jejího života.

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Právě to se opakovaně stávalo zdrojem sporů. Raubalová chtěla odjet do Vídně a pokračovat tam ve studiu zpěvu, Hitler s tím ale podle dobové policejní zprávy souhlasil jen pod podmínkou, že ji doprovodí matka. Kvůli plánovanému odjezdu se podle tehdejší verze 18. září pohádali.

Případ se odehrál v době, kdy Hitlerova politická kariéra nabírala na obrátkách a NSDAP rychle získávala podporu veřejnosti. Hitler si pečlivě budoval obraz politika zosobňujícího řád a morální hodnoty.

„Snažil se německému obyvatelstvu i zahraničí prezentovat jako zosobnění všech ctností a hodnot,“ řekl Spiegelu historik Thomas Weber. Podezření, že mohl mít něco společného se smrtí své neteře, tuto image silně ohrožovalo.

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Už tehdejší tisk přitom verzi o sebevraždě zpochybňoval. Deník Münchner Post psal o hádce mezi Hitlerem a Raubalovou, jejích zraněních i následných poradách vedení NSDAP, kde se řešilo, jak případ veřejnosti vysvětlit. Objevily se také spekulace, že Hitler nechal neteř zabít, žádné důkazy pro to však noviny nepřinesly.

Nové materiály vraždu nedokazují, zpochybňují však časovou osu případu a předpoklad, že Hitler v době smrti Raubalové už v Mnichově nebyl.

Neteř přitom nebyla jedinou ženou, jejíž život Hitler výrazně ovlivnil. Jeho dlouholetá partnerka Eva Braunová se dvakrát pokusila o sebevraždu, než se za něj krátce před koncem války provdala. Společně pak zemřeli v berlínském bunkru. Také Britka Unity Mitfordová, která Hitlera obdivovala a pohybovala se v jeho blízkosti, se po vypuknutí války postřelila do hlavy. Pokus přežila, ale následky zranění si nesla až do smrti v roce 1948.

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