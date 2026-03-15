Hitler v uniformě a naleštěných kožených botách se předklání a znovu a znovu zarývá lopatu do hlíny. Vlasy mu padají do tváře, zatímco ho pozorují nacističtí pohlaváři, inženýři a fotografové. Na tvářích se jim zračí úsměv. Sehr gut, velmi dobře, povzbuzují ho v úsilí.
Píše se 23. září 1933 a kancléř ve Frankfurtu nad Mohanem právě pokládá základní kámen dálničního úseku do Darmstadtu. Okamžik se už brzy stane jedním z nejznámějších propagandistických obrazů nacistické éry.
„Nebylo to jen symbolické gesto, byla to skutečná práce. Dělníci přiskočili, aby vůdci pomohli, a všichni pracovali tak dlouho, dokud nebylo hotovo a z jejich čel nestékal na zem pot,“ zapsal si později Fritz Todt – hlavní organizátor projektu říšských dálnic Reichsautobahn.
Nešlo o jedinou pečlivě připravenou scénu. Ráno napochodovalo k frankfurtské burze 720 nezaměstnaných mužů, aby nafasovali pracovní náčiní a stali se prvními dělníky, kteří zhmotní Hitlerovu představu o propojeném Německu. Na staveniště vyrazili průvodem po boku polovojenských jednotek SA, zatímco jim dav mával nacistickými vlajkami.
Proti projektu ale existoval také odpor. Členové Mezinárodního socialistického bojového svazu ve Frankfurtu den před ceremonií napsali na vozovku a mosty hesla jako „Hitler = válka“ nebo „Pryč s Hitlerem“. Nápisy pak organizátoři před slavností jen narychlo překryli.
Režim vyslal událostí jasnou zprávu: nová vláda přinese německému lidu zdecimovanému hospodářskou krizí práci, modernizaci a národní obnovu.
O tom, že stavět se začalo podle plánů hotových už v roce 1932, nacistická vláda pomlčela. Myšlenka dálniční sítě nebyla jejím výmyslem. S plánem na výstavbu rychlostních silnic přišla už Výmarská republika, která rovněž vystavěla krátké pasáže podobných komunikací. Už tehdy bylo v plánu spojit Hamburk, Frankfurt a Basilej sítí moderních silnic.
Nacisté tento záměr nejprve kritizovali. Po převzetí moci v lednu 1933 ho ale rychle přijali za vlastní a přetvořili jej ve velkolepý státní projekt.
„Monumentální jako Velká čínská zeď“
Propaganda začala novým komunikacím přezdívat „Führerovy silnice“ a tvrdila, že Hitler přišel na myšlenku dálničního systému v roce 1924 během uvěznění v Landsbergu, kde skončil po neúspěšném pivním puči.
Fotografie Hitlera s lopatou dokonale zapadala do obrazu vůdce, který vlastními silami buduje novou moderní říši. Kdo snímek pořídil, není jasné. Jedním z adeptů na autorství je Hitlerův osobní fotograf Heinrich Hoffmann, který kontroloval většinu oficiálních kancléřových snímků.
Hoffmannovi se záběr natolik zamlouval, že z něho vytvořil plakát, jejž nacistická strana využila před volbami v listopadu 1933. „Jeden lid, jeden vůdce, jedno ano,“ zvěstovalo Němcům předvolební heslo.
Podle historika Thomase Zellera měly dálnice především symbolický význam. „Měly symbolizovat moc a dobývání prostoru,“ podotkl.
Todt trval na tom, aby se o nich vždy mluvilo jako o „Říšských dálnicích“, nikdy ne jen coby o „dálnicích“. Nacistická propaganda projekt líčila jako monument světového významu. Jeden z propagandistických textů dokonce tvrdil, že Reichsautobahn se má stát „jako Velká čínská zeď nebo egyptské pyramidy“ trvalým symbolem německé civilizace.
Stavba se v následujících letech rychle rozběhla. V roce 1935 vláda otevřela první 22kilometrový úsek mezi Frankfurtem a Darmstadtem. Na konci 30. let už po Německu vedly tisíce kilometrů nových silnic. Realita na staveništích byla ovšem mnohem méně okázalá než v agitačních článcích.
Propaganda slibovala, že projekt Reichsautobahn výrazně sníží nezaměstnanost. Veřejnosti proto prezentovala zavádějící data. Vláda se během prvních dvou let při výstavbě vyhýbala mechanizaci, aby vytvořila co nejvíce pracovních míst. Roli na tom sehrál i nedostatek strojů.
Četné oslavy po celé Říši udržovaly projekt v povědomí lidu. Todt předvídal vytvoření 600 tisíc pracovních míst najednou. Zaměstnanost na dálnicích vyvrcholila v roce 1936, kdy bylo přímo ve stavebnictví zaměstnáno 124 tisíc lidí a podobný počet v dodavatelském řetězci, takže dálnice nikdy nezaměstnala více než čtvrt milionu pracovníků.
Poté, co Německo v září 1939 napadlo Polsko a rozpoutalo druhou světovou válku, se výstavba téměř zastavila.
Režim přesunul pracovní sílu i materiál do zbrojního průmyslu a mnoho plánovaných úseků zůstalo jen na papíře. Některé rozestavěné komunikace sloužily jako improvizovaná letiště pro vojenská letadla. Tunel Engelberg u Stuttgartu například fungoval jako továrna na výrobu leteckých součástek, kde pracovali nuceně nasazení dělníci.
Poválečné Německo značnou část existující sítě dálnic, včetně úseku mezi Frankfurtem a Darmstadtem, převzalo a dál využívalo. Pasáž dnes tvoří součást moderní dálnice A5, jedné z nejvytíženějších komunikací zemi.