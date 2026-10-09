V Peru se k moci dostal Hitler Mussolini. Kuriózní jméno starosty zaujalo svět

Hitler Mussolini Simeon Flores získal v místních volbách v Queropalce o 730 obyvatelích 34 procent hlasů. Další kandidát v pořadí měl přes 30 procent hlasů, takže volby byly poměrně těsné.
Politik náleží ke straně Ahora Nación. Ta se hlásí k odkazům sociální demokracie a orientuje se středolevicově. Jeho jméno by přitom naznačovalo, že se bude klonit ke krajní pravici.
O Hitlerovi Mussolinim Simeonovi Floresovi se příliš neví. Uvádí jen, že je manažerem investiční skupiny Simeon Sac Investment.
Není to poprvé, kdy politik nesoucí jméno Hitler zvítězil v peruánských volbách. Například Hitler Saavedra se stal dokonce senátorem.
|
Už žádný Adolf Hitler. Namibijský politik se zbavil prostředního jména
Kuriózní byl souboj o místo starosty v peruánské obci Yúngar v roce 2018. Proti sobě totiž stáli Hitler Alba Sánchez a Lenin Vladimir Rodríguez. Vítězství si už potřetí za sebou připsal Hitler. Ten kandidoval mimo jiné se slogany „Hitler se vrátil“ nebo „Hitler s lidmi“ a sám sebe nazýval „dobrým Hitlerem“. Tvrdil, že jeho otec si nebyl vědom temného dědictví tohoto jména.
Portál Infobae podotýká, že tato tendence pojmenovávat děti po diktátorech má kulturní vysvětlení. Na mnoha místech Peru existuje tradice, že rodiče vybírají křestní jména podle jejich zvukomalebnosti nebo jedinečnosti, aniž by se ohlíželi na jejich historii. Z toho důvodu zaujímá Peru přední příčku v počtu lidí pojmenovaných Hitler oproti ostatním zemím v regionu.
Latinskoamerická země ale není jediným místem, kde se k moci dostávají noví Hitlerové. V Namibii se opakovaně radním stal Adolf Hitler Uunona. Ten se nicméně v roce 2025 jména zbavil, aby nebyl spojován s nacistickým diktátorem. I on uvedl, že jeho otec nevěděl, po kom ho pojmenovává.