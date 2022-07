Draží se Hitlerovy zlaté hodinky. Cena může přesáhnout stovku milionů

Zlaté náramkové hodinky značky Andreas Huber opatřené strojkem společnosti LeCoultre pravděpodobně dostal Hitler 20. dubna 1933 ke svým 44. narozeninám. Objevil je francouzský seržant Robert Mignot, který se hodinek zmocnil jako „válečné kořisti“ v pátek 4. května 1945, když jeho jednotka Regiment de Marche du Tchad (RMT) jako první spojenecká jednotka dorazila k Hitlerovu útočišti v Berchtesgadenu v bavorských horách.

Francouzi, kteří dorazili na místo jen krátce před Američany, zjistili, že rezidence je již zcela opuštěná. Vojáci pak na místě sebrali vše, co se jim vešlo do zavazadel. Poté, co se po válce hodinky dostaly do Paříže, je Mignot prodal svému synovci, do aukce je nyní dává jeho pravnuk.

Andreas Huber, Mnichov Hodinářská společnost byla založena v roce 1856, v roce 1912 se stala oficiálním dodavatelem hodinek pro bavorský královský dvůr. Značka Huber se rychle stala nezbytnou součástí výbavy všech německých důstojníků. Získala ocenění zejména pro svítící ciferník, který byl neocenitelný při vojenských taženích. V letech 1913 až 1920 otevřela značka na základě svého úspěchu několik dalších obchodů v Berlíně, Düsseldorfu a Norimberku. Vynikající pověst značky v průběhu let rostla, dodávala časomíry do systémů veřejné dopravy, na různé prestižní závody a na zimní olympijské hry v roce 1936.

Hodinky, které jsou ve vynikajícím stavu, i jejich historii před dražbou podrobně zkoumali nejzkušenější a nejuznávanější světoví hodináři i vojenští historici. „Všichni dospěli k závěru, že jsou pravé a skutečně patřily Hitlerovi,“ popisuje Panagopulos.

Podle něj se ještě žádné Hitlerovy hodinky dosud v žádné dražbě neobjevily, i když mnoho předmětů údajně patřících jemu, jako třeba nádobí, oblečení nebo nábytek, se již dražilo.

Zcela jiná otázka zní, zda je Hitler kdy měl na ruce. Aukční síni se totiž nepodařilo získat jedinou fotografii, která by to dokazovala.

Zadní strana hodinek přímo odkazuje na Adolfa Hitlera a nacistickou stranu včetně jeho monogramu, hákového kříže a nacistické orlice. Kolem svastiky jsou gravírována tři data, Hitlerovo narození, datum, kdy ho zvolili kancléřem, a den, kdy nacistická strana v roce 1933 zvítězila v německých volbách.

Společnost Jaeger-LeCoultre uvádí, že nemá žádné záznamy o výrobě těchto hodinek, potvrdila však autenticitu jejich strojku, na kterém byla ve své době přeražena její značka a nahrazena německou. Od firmy Andreas Huber již také nelze získat žádné válečné dokumenty, neboť její továrna byla během druhé světové války bombardována a následně lehla popelem.

Potenciální dražitelé si mohou od aukční síně vyžádat podrobný ilustrovaný dokument ve formátu PDF, který obsahuje dopisy o původu, kompletní popis hodinek, ocenění a expertizu světoznámého historika hodinek a aukčního poradce, řadu průkazných fotografií, výňatky z dokumentů, dobové reklamy, studii puncovních značek, srovnávací analýzu podobných hodinek i související korespondenci, archivy seržanta Mignota i archivy dokumentující jeho pobyt na Berghofu, posudky a další dokumenty.

„Dražba tohoto předmětu rozhodně nemá za cíl ospravedlnit nebo glorifikovat Hitlerovy hrůzné činy,“ vysvětluje Panagopulos.