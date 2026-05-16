Německý výrobce dětské výživy HiPP a rakouský supermarket Spar, kde byly některé otrávené skleničky objeveny, požádaly o pomoc vedle policie i bezpečnostní firmu HP Strategic Consulting. Společnost, kterou založili bývalí vysoce postavení členové rakouských tajných služeb a protiteroristické jednotky Omar Haijawi-Pirchner a Wolfgang Bachler, měla poskytovat analýzy a pomáhat s krizovým řízením. Informuje o tom rakouský deník Kurier a web Heute.
Haijawi-Pirchner se při vyšetřování případu zaměřil na osobní vazby bývalých pracovníků firmy HiPP. Přitom se zjistilo, že její bývalý manažer pro Asii má blízké rodinné kontakty v okolí všech tří míst činu – rakouského Eisenstadtu, Brna a slovenské Dunajské Stredy. Jeho příbuzní tam žijí jen několik kilometrů od pobočky řetězce Tesco, kde byly také objeveny otrávené sklenice.
Muži přitížila i jazyková analýza vyděračského dopisu, který byl doručen tři dny po jeho propuštění. Znalci usoudili, že autor dopisu je slovanského původu.
Rakouská policie Slováka žijícího dlouhodobě v Rakousku zatkla po několika dnech sledování. Nyní je ve vazbě v Eisenstadtu, vinu popírá.
Muž je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HiPP a z umisťování otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, České republice a na Slovensku. Vyděračský dopis hrozil možnými dalšími útoky v Německu, Francii, Španělsku nebo v Nizozemsku. Podle roamingových údajů z jeho pracovního telefonu se podezřelý v těchto zemích v uplynulých měsících pohyboval.