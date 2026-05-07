Otrávená dětská výživa v Rakousku nebyla životu nebezpečná, ukázal test

Po dvou sklenicích s výživou otrávenou jedem na krysy našla policie v dubnu také v Česku a na Slovensku, těchto balení se ale posudek netýkal. Rakouská policie v sobotu zadržela Slováka žijícího v alpské republice, kterého z vydírání a otravy výživ podezřívá.
Rozbor se vztahoval výhradně na výživu nalezenou v obci Schützen am Gebirge ve spolkové zemi Burgenland, o které média dříve uváděla, že obsahovala 15 mikrogramů jedu na krysy. Státní zastupitelství dnes sdělilo, že podle znalců by množství jedu sice lidský život neohrozilo, mohlo by ale snížit srážlivost krve, a tím vést k mírnému krvácení.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) ihned po zajištění první kontaminované skleničky upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici.
Rakouská policie nadále pátrá po jedné možné otrávené výživě. Prodána mohla být v burgenlandské metropoli Eisenstadt, která se nachází nedaleko hranic s Maďarskem. Podle úřadů není vyloučené, že zatím nezjištěné balení koupil zákazník z Maďarska. O množství jedu v tomto balení se vyšetřovatelé nezmiňují.
U zadrženého Slováka, který dříve pracoval ve společnosti HiPP, našla rakouská policie velké množství jedu na krysy. Muž, kterého média označují za dobře situovaného, obvinění odmítá. Tvrdí, že propuštění z potravinářské firmy ho netrápilo, proto neměl důvod se mstít. Jed ve své domácnosti pak vysvětluje tím, že na rodném Slovensku provozuje farmu, kde musí často hubit krysy.
Muž, který je ve vazbě, je zatím vyšetřován pro úmyslné ohrožení veřejnosti a pokus o úmyslné těžké ublížení na zdraví. Obvinění by však mohlo být podle rakouských médií rozšířeno o pokus o nátlak s přitěžujícími okolnostmi.