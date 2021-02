Tygra nezkrotíte. Katastrofa na přehradě ukázala sílu tajícího Himálaje

„Naprosto jasně jsme je varovali. Přesto pokračovali v práci,“ lituje hydrolog Ravi Čopra po víkendové tragédii v severoindickém státě Uttarákhand.

Jeho tým dostal před šesti lety od úřadů zadání, aby vypracoval studii dopadů tání himálajských ledovců na přehrady. Výsledkem bylo důrazné varování, že jejich stavba je velmi riziková, protože nejvyšší pohoří světa je čím dál méně stabilní a přibývá v něm lavin a sesuvů půdy.

Požadavky veřejnosti však byly silnější. Uttarákhand se potýká s nedostatkem elektřiny, za její nákup ročně zaplatí 137 milionů dolarů. Stát, který je populací i rozlohou srovnatelný s Českou republikou, má přitom díky své poloze perfektní předpoklady pro výrobu proudu z vodních zdrojů.

Mezi projekty, které měly touhu po energetické soběstačnosti utišit, byla i přehrada Tapovan (instalovaný výkon 520 megawattů) na horské řece Dhauliganga. Po minulém víkendu z ní zbyly jen trosky. Přehrady, mosty, silnice i vesnice zdevastovala přílivová vlna, která strhla vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo nejméně 26 lidí, dalších 165 se stále pohřešuje.

Původně se spekulovalo, že smrtící smršť vody, bahna, ledu a kamení zvedl kus ledovce, který se utrhl pod sedmitisícovkou Nandá Déví a zřítil se do řeky. Odborníci po prozkoumání satelitních snímků soudí, že na počátku katastrofy byl spíš masivní sesuv půdy či lavina.



Tak jako tak, scénář, před kterým experti už léta varují, se naplnil. Nedělní katastrofa opět upozornila na to, jak se v posledních letech mění tvář nejvyššího pohoří světa.

Satelitní snímek horského masivu Nandá Déví v indickém státě Uttarákhand z 6. února 2021.

Satelitní snímek horského masivu Nandá Déví v indickém státě Uttarákhand z 7. února 2021. V pravé části snímku jsou patrné následky masivního sesuvu.

Slova klimatická změna vědci používají velice opatrně. Všichni mají na paměti ostudu, kterou si klimatologové OSN uřízli před deseti lety. Tehdy tvrdili, že himálajské ledovce roztají do roku 2035. Byl z toho skandál a argumentační trumf klimatických skeptiků.



Dnes je ovšem jisté, že na střeše světa je čím dál tepleji. Průměrná teplota na vrcholu Mount Everestu se za posledních 30 let zvýšila o jeden stupeň a plocha okolních ledovců se od roku 1962 zmenšila o pět procent.

Podle dva roky staré studie International Centre for Integrated Mountain Development by do konce století mohla zmizet asi třetina himálajských ledovců. Jiná práce zase dokázala, že během posledních dvaceti lety tají dvakrát rychleji, než na konci minulého století.



7. února 2021

Jak led povoluje, hory se začínají hýbat. Přibývá lavin a sesuvů půdy. Permafrost ve skalních spárách, který funguje jako lepidlo, taje, a dosud stabilní masivy se hroutí. Čím dál větší nebezpečí představují náhlé povodně způsobené protržením ledovcového jezera.



Při výstavbě hydroelektráren je proto nutné pečlivě vyhodnotit všechna tato rizika. „Přírodní živly tu mají naprosto neuvěřitelnou sílu. Tohoto tygra nezkrotíte, musíte se snažit takovým katastrofám předcházet,“ řekl agentuře AP environmentalista a odborník na ledovce Joerg Michael Schaefer z Kolumbijské univerzity.