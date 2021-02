Clintonová chystá Stav teroru. Napíše politický thriller, stejně jako manžel

V příběhu vystupuje nezkušená ministryně zahraničních věcí, zastávající post v kabinetu svého politického protivníka.

Románová ministryně je vržena do situace, kdy „série teroristických útoků převrátí celosvětový řád v chaos“. Jak poznamenává AP, zápletka knihy není vzhledem ke kariérnímu pozadí Clintonové, která sama zastávala post ministryně zahraničí v kabinetu Baracka Obamy, nijak překvapivá.



„Psát thriller s Louise je sen, který se stal skutečností,“ řekla Clintonová, která k Pennyové a dalším autorům detektivní literatury již dříve vyjadřovala obdiv.



„Vychutnala jsem si každou z jejích knih i s jejich postavami a mám také radost z našeho přátelství.

Nyní dáme své zkušenosti dohromady, abychom mohly objevovat spletitý svět diplomacie, v níž jde o hodně, a zrady. Není všechno takové, jaké se zprvu zdá,“ uvedla Clintonová.

Pennyová spolupráci okomentovala slovy: „Než jsme začaly pracovat, bavily jsme se o jejím působení (Clintonové) jako ministryně zahraničí. Co bylo její nejhorší noční můrou? Stav teroru je odpověď.“

Clintonová již v minulosti napsala několik knih, nikdy však žádnou beletristickou. Například svoji porážku v prezidentských volbách, v nichž v roce 2016 kandidovala proti Donaldu Trumpovi, popsala v díle What Happened (Co se stalo).

Politický thriller už má naopak na svém kontě manžel Clintonové Bill. Exprezidentovi USA vyšla v roce 2018 kniha Pohřešuje se prezident (The President Is Missing), kterou sepsal se spisovatelem Jamesem Pattersonem. V červnu se má na pultech objevit další thriller této dvojice nazvaný Prezidentova dcera (The President’s Daughter), pojednávající pro změnu o únosu potomka bývalé hlavy státu.