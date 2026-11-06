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Sliboval setkání s Ježíšem, nechal je vyhladovět. Za vraždu 191 lidí dostal 200 let

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  15:03
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Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. Jeho oběti podle soudu zemřely hladem na jeho pokyn a jejich těla byla pohřbena v lese. Případ souvisí s jednou z nejhorších tragédií spojených s působením sekt v moderních dějinách země.

Soudkyně Diana Kavedzová při vynesení rozsudku uvedla, že Mackenzie nese hlavní trestní odpovědnost za přesun svých stoupenců na odlehlé místo a za příkazy k hladovění.

Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. (6. listopadu 2026)
Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. (6. listopadu 2026)
Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. (6. listopadu 2026)
Vůdce keňské apokalyptické křesťanské sekty Paul Mackenzie byl v pátek odsouzen ke 200 letům vězení za vraždu 190 dětí a jednoho dospělého. (6. listopadu 2026)
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Trest se skládá ze 100 let za vraždy 183 lidí vyhladověním a dalších 100 let za přímé zabití osmi lidí. Obžaloba pro Mackenzieho navrhovala trest smrti. Ačkoli jej keňské zákony umožňují, poprava v zemi nebyla vykonána od roku 1987.

Mackenzie vinu odmítal a tvrdil, že nikoho k hladovění nenutil. Soud jeho obhajobu odmítl. Spolu s ním bylo v říjnu uznáno vinnými dalších 28 lidí, mezi nimi strážci, kteří dohlíželi na dodržování příkazů k hladovění, a lidé pomáhající ukrývat hromadné hroby. Jeden z obžalovaných se přiznal, ostatní vinu odmítli.

Sekta slíbila setkání s Ježíšem, kvůli hladovce zemřelo přes tři sta lidí

Podle obžaloby Paul Mackenzie, zakladatel Mezinárodní církve dobrých zpráv (Good News International Church), přesvědčoval své stoupence, aby spolu s dětmi přestali jíst a pít a mohli se tak před blížícím se koncem světa setkat s Ježíšem. Zavedl takzvanou hierarchii smrti, podle níž nejprve hladověly děti, poté dospívající, pak ženy a nakonec muži. Jeho spolupracovníci oběti zastrašovali a bili, aby příkazy plnily. Některá těla byla nalezena v latrínách a některé oběti byly podle vyšetřovatelů pohřbeny zaživa.

Během soudního procesu vypovídalo přibližně 120 svědků obžaloby. Podle svědků hnutí označovalo formální vzdělávání za „satanské“, moderní medicínu a nemocnice považovalo za nástroje ďábla a po svých stoupencích vyžadovalo, aby se zcela odřízli od okolního světa.

Chceš vidět Ježíše? Musíš zemřít hlady, učila sekta. V Keni našli desítky těl

Případ vyšel najevo v dubnu 2023, kdy policie začala v lese nedaleko pobřežního města Malindi odkrývat hromadné hroby, v nichž objevila přes 400 těl. Mnohá byla ve stadiu značného rozkladu, identifikovat se podařilo pouze 26 z nich. Páteční rozsudek se týká 191 úmrtí, zatímco vyšetřování ostatních pokračuje.

Tragédie zasáhla i rodiny obětí. Stephen Mwiti, který přišel o šest dětí, agentuře Reuters před vynesením rozsudku řekl, že jeho žena je odvedla do lesa, kde zemřely hlady. Jeden ze synů vůdce sekty řekl, že jeho otec neušetřil ani vlastní rodinu.

Mackenzie byl v hledáčku úřadů nejméně od roku 2017, kdy policie prohledala jeho prostory. V roce 2019 úřady jeho kostel v Malindi uzavřely a on se přesunul do lesa. Po odhalení masových hrobů vyzývali Keňané k přísnějšímu dohledu nad náboženskými organizacemi. Prezident William Ruto v květnu 2023 ustavil pracovní skupinu, která měla prověřit právní a regulační rámec týkající se těchto subjektů. Návrhy na jeho změnu zveřejněné v roce 2024 ale dosud nebyly přijaty.

Ojiro Odhiambo z keňské komise pro lidská práva označil rozsudek za důležitý krok, podle něj je ale třeba vyvodit odpovědnost také vůči místním úředníkům, policistům, zpravodajským službám a náboženským představitelům, kteří nereagovali na opakovaná varování. Prezident Ruto v roce 2023 uvedl, že jako hlava státu přebírá odpovědnost za to, že vláda nedokázala úmrtím zabránit.

24. dubna 2023
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