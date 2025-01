VIDEO: Útočník v Německu držel plačící zaměstnankyni banky nůž pod krkem

In einer Bankfiliale in der Rathausstraße in #Rimbach kommt es zu einem Polizeieinsatz.



Ein Mann drang heute Morgen gegen 8:00 Uhr in die Filiale ein. Derzeit hält er sich dort mit mindestens einer Person auf, die er gegen ihren Willen dort festhält.



Wir sind mit einer Vielzahl… https://t.co/xAv22BypcL