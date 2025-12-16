Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Chavez před verdiktem prohlásil, že nedávno ztratil milovanou osobu, takže rozumí zármutku, který Perryho skon u jeho blízkých vyvolal. „Chci jen říct, že jsem v srdci s Perryho rodinou,“ řekl Chavez.
Chavez podle obžaloby získal ketamin, který si od něj následně převzal doktor Plasencia. Ten ho pak prodal Perrymu.
Lékař přiznal, že hvězdě Přátel nelegálně dodával ketamin. Chce usvědčit další
Perry užíval ketamin legálně v rámci léčby deprese. Tuto látku si však sháněl i nad rámec terapie. Podle vyšetřovatelů právě nadměrné požití ketaminu způsobilo hercovo úmrtí v říjnu roku 2023.
Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů způsobily, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.
Podle vyšetřovatelů měl Plasencia klíčovou roli v nelegálních dodávkách ketaminu pro Perryho, ačkoliv mu nepodal dávku, která nakonec vedla k hercově úmrtí.
Kde vzal ketamin? Policie obvinila kvůli úmrtí Matthewa Perryho pět lidí
Chavez se podílel na distribuci, za což mu hrozilo až deset let vězení. Při vyšetřování však spolupracoval, proto se očekával výrazně mírnější trest.
Perry si získal srdce diváků po celém světě jako představitel sarkastického a zároveň nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách.
Americko-kanadský herec si zahrál také v seriálu Západní křídlo nebo v řadě filmů, naposledy se před kamerou objevil v roce 2017.