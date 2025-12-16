Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Autor: ,
  23:03
Soud ve Spojených státech v úterý uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu. Před dvěma týdny soud poslal na 2,5 roku do vězení lékaře Salvadora Plasenciu, který se předtím přiznal, že Perrymu ketamin v týdnech před jeho smrtí prodal.
Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2. října 2024) | foto: AP

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....
Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....
Michael Clarke Duncan ve filmu Můj soused zabiják, lampou se ho chystá udeřit...
Matthew Perry a Molly Horwitzová (8. června 2020)
45 fotografií

Chavez před verdiktem prohlásil, že nedávno ztratil milovanou osobu, takže rozumí zármutku, který Perryho skon u jeho blízkých vyvolal. „Chci jen říct, že jsem v srdci s Perryho rodinou,“ řekl Chavez.

Chavez podle obžaloby získal ketamin, který si od něj následně převzal doktor Plasencia. Ten ho pak prodal Perrymu.

Lékař přiznal, že hvězdě Přátel nelegálně dodával ketamin. Chce usvědčit další

Perry užíval ketamin legálně v rámci léčby deprese. Tuto látku si však sháněl i nad rámec terapie. Podle vyšetřovatelů právě nadměrné požití ketaminu způsobilo hercovo úmrtí v říjnu roku 2023.

Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů způsobily, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

Podle vyšetřovatelů měl Plasencia klíčovou roli v nelegálních dodávkách ketaminu pro Perryho, ačkoliv mu nepodal dávku, která nakonec vedla k hercově úmrtí.

Kde vzal ketamin? Policie obvinila kvůli úmrtí Matthewa Perryho pět lidí

Chavez se podílel na distribuci, za což mu hrozilo až deset let vězení. Při vyšetřování však spolupracoval, proto se očekával výrazně mírnější trest.

Perry si získal srdce diváků po celém světě jako představitel sarkastického a zároveň nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách.

Americko-kanadský herec si zahrál také v seriálu Západní křídlo nebo v řadě filmů, naposledy se před kamerou objevil v roce 2017.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....

Soud ve Spojených státech v úterý uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu. Před dvěma...

16. prosince 2025  23:03

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl ale krátkometrážní snímek...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno 

Sešli se ombudsmani Ukrajiny a Ruska. Do napadené země se vrátilo 60 jejích občanů

Ukrajinský ombudsman Lubinec Dmytro při jednání s ruskou ombudsmankou Taťjanou...

Na Ukrajinu se v úterý z Ruska vrátilo 60 jejích občanů, oznámil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na Telegramu. Sešel se se svou ruskou kolegyní Taťjanou Moskalkovovou. Z Ruskem okupovaných území...

16. prosince 2025

USA zakážou vstup občanům dalších pěti zemí a držitelům palestinských dokladů

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý rozšířila seznam zemí, jejímž občanům zakáže vstup na území USA. Jedná se o Burkinu Faso, Mali, Niger, Jižní Súdán a Sýrii. Zákaz vstupu...

16. prosince 2025  22:47

Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Nenápadná, ale vlivná ředitelka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová si v sérii rozhovorů, které v úterý zveřejnil časopis Vanity Fair, „pustila pusu na špacír“. Prozradila, že americký prezident...

16. prosince 2025  22:45

Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Česká republika bude podle nového ministra zahraničí Petra Macinky ráda spolupracovat se Slovenskem. Ve spolupráci chce podle něj Praha navázat tam, kde byla přerušena. Macinka to prohlásil v...

16. prosince 2025

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou....

16. prosince 2025  21:50

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

„Vypískejme mafii společně.“ Tisíce Slováků opět demonstrovaly proti Ficovi

Protestní shromáždění opozičních stran na Náměstí svobody v Bratislavě (16....

V deseti slovenských městech v úterý přišly tisíce lidí na demonstrace proti politice vlády premiéra Roberta Fica. Podle serveru aktuality.sk byly protesty reakcí mimo jiné na to, že poslanci vládní...

16. prosince 2025  21:10

Ponorky, špionáž, kyberútoky. Británie zesiluje varování před ruskou hrozbou

Ruská ponorka Krasnodar (třída Kilo) a doprovodný remorkér Altaj v Lamanšském...

Ministr obrany, šéfka tajné služby MI6 a naposledy také náčelník generálního štábu. Britští představitelé v rozmezí několika dní zesilují varování před hrozbou z Ruska. „Situace je nebezpečnější, než...

16. prosince 2025  20:55

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Izraelský osadník zastřelil šestnáctiletého Palestince na Západním břehu

Smuteční hosté nesou tělo 16letého Palestince Ammara Sabbaha, který byl zabit...

Izraelský osadník v úterý na okupovaném Západním břehu Jordánu ve městě Tukú zabil šestnáctiletého palestinského chlapce střelou do hlavy. Smrtelný incident se odehrál den poté, co izraelský voják ve...

16. prosince 2025  20:37

Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Premium
Roman Šantora

Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.