Demokratům hrozí, že prohrají ještě víc. Bidena k odstoupení vyzval i Clooney

„Není to jen můj názor, je to názor všech senátorů, členů Kongresu a guvernérů, se kterými jsem soukromě mluvil. Všech do jednoho, bez ohledu na to, co říkají veřejně,“ napsal Clooney.

Hollywoodská hvězda v minulosti uspořádala pro demokraty několik fundraisingových akcí, včetně akce pro Bidena, která se konala minulý měsíc. Na galavečeru, kterého se zúčastnily filmové i hudební celebrity, dárci či bývalý prezident Barack Obama, se vybralo 28 milionů dolarů (přes 655 milionů Kč), což je pro stranu rekord.

„Miluji Joea Bidena ...“

„Miluji Joea Bidena ... Považuji ho za svého přítele a věřím v něj. Věřím v jeho charakter. Věřím v jeho morálku. Za poslední čtyři roky vyhrál mnoho bitev, kterým čelil. Ale jediná bitva, kterou nemůže vyhrát, je boj s časem,“ napsal Clooney.

Vzápětí dodal, že Biden, kterého před třemi týdny osobně viděl, vystupoval stejně jako v předvolebním televizním duelu s republikánem Donaldem Trumpem. Biden od té doby kvůli svému slabému výkonu čelí řadě výzev k odstoupení z kampaně, ale odmítá to učinit.

Clooney v komentáři uvedl, že demokraté by měli vybrat nového kandidáta na svém sjezdu příští měsíc. Dodal, že tento proces sice bude „chaotický“, ale „probudí“ voliče a „oživí“ stranu.

„Joe Biden je hrdina; zachránil demokracii v roce 2020. Potřebujeme, aby to udělal znovu v roce 2024,“ uzavřel Clooney svou výzvu k jeho odstoupení z kampaně.

Biden se musí rychle rozhodnout

Asi dva týdny po debatním vystoupení prezidenta Bidena jeho kolegové přemítají, zda je skutečně nejlepší sázkou na porážku Trumpa. Například v úterý demokratický senátor Michael Bennet řekl, že nevěří, že by prezident Biden byl schopen vyhrát znovuzvolení po svém katastrofálním vystoupení v debatě minulý měsíc.

„Myslím, že Donald Trump je na dobré cestě vyhrát tyto volby a možná je vyhrát drtivě a vzít s sebou Senát a Sněmovnu,“ řekl Kaitlan Collinsové ze CNN. Podle Benneta Bílý dům v době od katastrofální debaty neudělal nic, aby skutečně ukázal, že má plán vyhrát volby.

Biden se musí rychle rozhodnout, zda zůstane v boji o Bílý dům v roce 2024, uvedla ve středu bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která je dlouholetou Bidenovou spojenkyní. Zároveň ale odmítla definitivně říci, zda by si přála, aby kandidoval. Vyjádření Pelosiové podle agentury Reuters nicméně naznačilo, že by mohl čelit nové vlně pochybností ze strany demokratů.

Již téměř dva týdny se 81letý Biden snaží zastavit odklon demokratických zákonodárců, dárců a dalších spojenců, kteří se obávají, že by mohl 5. listopadu prohrát volby s 78letým republikánem Trumpem. Prezident opakovaně prohlásil, že bude demokratickým kandidátem a že věří, že Trumpa dokáže porazit.