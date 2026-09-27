Kdo nahradí Merze? Tichý zabiják Hendrik Wüst pokukuje po kancléřském křesle

Hendrik Wüst hořké ráno po volebním debaklu CDU v Sasku-Anhaltsku zahájil svačinkou v podobě populárního currywurstu v Berlíně. A jednapadesátiletého premiéra nejlidnatější spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko při tom u Braniborské brány zuřivě fotografovali novináři.
„Není to náhoda. Pokud jste premiérem nejlidnatější spolkové země, vlastnosti kancléře se od vás očekávají. A Wüst ví, jak si udržet obraz potenciálního lídra,“ popsal autor politikovy biografie Moritz Küpper.
Zářnou kariéru mu pošramotil korupční skandál v roce 2010. CDU tehdy nabízela sponzorům přístup k zemskému premiérovi. Wüst opustil křeslo generálního tajemníka, ale v regionální politice zůstal.