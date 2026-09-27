Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdo nahradí Merze? Tichý zabiják Hendrik Wüst pokukuje po kancléřském křesle

Autor:

Fotogalerie43 Premium

Premiéra Severního Porýní-Vestfálska Hendrika Wüsta interní zdroje CDU označují za možného nástupce německého kancléře Friedricha Merze. (21. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Kancléřské křeslo se pod Friedrichem Merzem po katastrofických porážkách v zemských volbách povážlivě třese. Křesťanští demokraté hledají nového lídra, pozornost strany se obrací k premiérovi Severního Porýní – Vestfálska Hendriku Wüstovi. Populární lídr nejlidnatější spolkové země se prezentuje jako milující otec, interní zdroje ho označují za tichého zabijáka.

Hendrik Wüst hořké ráno po volebním debaklu CDU v Sasku-Anhaltsku zahájil svačinkou v podobě populárního currywurstu v Berlíně. A jednapadesátiletého premiéra nejlidnatější spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko při tom u Braniborské brány zuřivě fotografovali novináři.

„Není to náhoda. Pokud jste premiérem nejlidnatější spolkové země, vlastnosti kancléře se od vás očekávají. A Wüst ví, jak si udržet obraz potenciálního lídra,“ popsal autor politikovy biografie Moritz Küpper.

Zářnou kariéru mu pošramotil korupční skandál v roce 2010. CDU tehdy nabízela sponzorům přístup k zemskému premiérovi. Wüst opustil křeslo generálního tajemníka, ale v regionální politice zůstal.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Kdo nahradí Merze? Tichý zabiják Hendrik Wüst pokukuje po kancléřském křesle

Premium
Premiéra Severního Porýní-Vestfálska Hendrika Wüsta interní zdroje CDU označují...

Kancléřské křeslo se pod Friedrichem Merzem po katastrofických porážkách v zemských volbách povážlivě třese. Křesťanští demokraté hledají nového lídra, pozornost strany se obrací k premiérovi...

27. září 2026

Göringa zvěčnil v barvě. Byl přátelský, vzpomínal fotograf Norimberského procesu

Hermann Göring sedí na svědecké lavici během Norimberského procesu. Americký...

Stál pár metrů od nacistických pohlavárů, ve volném čase vyrážel do ulic zpustošeného Norimberku. Raymond D’Addario se v řadách americké armády stal hlavním fotografem procesu, který měl zúčtovat s...

27. září 2026

Voda v Odoleně Vodě zůstává nepitná, limit olova překročil čtyřnásobně

ilustrační snímek

Ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě prokázal více než čtyřnásobné překročení limitu olova, přestože následné odběry už vyhověly a z 24 dnešních testů limit nesplnil jen jeden, voda...

26. září 2026,  aktualizováno  22:04

Trump dál bojuje s novináři. Stanici CNN nepustí na palubu Air Force One

Prezident Donald Trump hovoří s novináři před nástupem do letadla Air Force...

Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během sobotní cesty prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AP naznačil další restrikce vůči části médií...

26. září 2026  21:36

Bangkok zasáhly obří povodně. Premiér zkrátil výjezd, úřady vyhlásily stav ohrožení

Thajský Bangkok zasáhly povodně. (26. září 2026)

Úřady v Bangkoku vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V...

26. září 2026  20:37

Požár v domě na pražských Vinohradech. Hasiči evakuovali lidi, ulice byla uzavřena

Hasiči zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na pražských Vinohradech....

V Praze dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili osm lidí, z nichž jedna žena poté skončila v nemocnici. Jeden z hasičů se při zásahu poranil na ruce, řekl mluvčí...

26. září 2026  18:33,  aktualizováno  19:57

Senátoři tlačí na Trumpa, aby zrušil pozvání Putina na summit G20

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Skupina čtrnácti amerických senátorů z Republikánské i Demokratické strany vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit skupiny G20 v...

26. září 2026  19:44

Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně

ilustrační snímek

Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.

26. září 2026  11:54,  aktualizováno  19:12

Ukrajina se chystá na vůbec nejhorší zimu. Experti doporučují opustit velká města

Premium
Kyjev v lednu. Lidé se mohli ohřát a nabít mobily ve vyhřívaných stanech...

Pětatřicetiletá Anna Storožová se letos na podzim rozhodla společně s mužem a dcerou vyměnit dvoupokojový byt ve výškové budově na levém břehu Dněpru za nezrekonstruovaný dům ve vesnici asi 30...

26. září 2026  18:53

Exploze domu v Aténách: šest mrtvých, z toho čtyři američtí turisté

Záchranáři zasahují u zřícené budovy v aténské turistické čtvrti Plaka, kde si...

Počet obětí páteční exploze a následného zřícení budovy v aténské turistické čtvrti Plaka v sobotu vzrostl na šest poté, co záchranáři z trosek vyprostili další čtyři těla. Píší o tom...

26. září 2026  18:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru....

26. září 2026  18:25

Jako ozvěna před vpádem z roku 2022. Jak Putin opět mluví o míru a lidských právech

Ceremoniál k anexi ukrajinských území v Kremlu (30. září 2022)

Byl počátek roku 2022. Ruská vojska tehdy obkličovala Ukrajinu. Vládce Kremlu Vladimir Putin a jeho diplomaté s kamennou tváří opakovali, že žádný útok neplánují a že zprávy západních tajných služeb...

26. září 2026  18:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×