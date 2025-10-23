VIDEO: Rychle, tlačte! Vrtulník indické prezidentky přistál do tuhnoucího betonu

  10:16
Pod vrtulníkem indické prezidentky Draupadí Murmúové se propadla přistávací plocha, která byla vybetonována teprve předchozího dne. Kuriózní incident se odehrál v obci Pramadam v jihoindickém státě Kérala. Video zachycující policisty, jak helikoptéru vytlačují z betonu ven, mezitím obletělo sociální sítě.

Šéf policie ve státě Kérala Ravada Čandrasekar indickému portálu The Telegraph řekl, že helikoptéra přistála na jiném místě, než bylo původně zamýšleno.

„Vrtulník uvázl v čerstvě položeném betonu na heliportu, který byl postaven na poslední chvíli,“ dodal.

Na videu je vidět, jak zhruba dvacítka policistů a hasičů vytlačuje kola vojenského vrtulníku Mi-17 z čerstvého betonu na ploše heliportu stadionu Rádžíva Gándhího. Policisté se ho snaží několikrát bezúspěšně narovnat.

Prezidentka Indie Draupadí Murmúová

Podle dostupných informací se incident obešel bez zranění. Prezidentku se pak povedlo z helikoptéry ve zdraví dostat. Později odjela na plánovanou návštěvu zdejšího kláštera.

