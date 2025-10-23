Šéf policie ve státě Kérala Ravada Čandrasekar indickému portálu The Telegraph řekl, že helikoptéra přistála na jiném místě, než bylo původně zamýšleno.
„Vrtulník uvázl v čerstvě položeném betonu na heliportu, který byl postaven na poslední chvíli,“ dodal.
Na videu je vidět, jak zhruba dvacítka policistů a hasičů vytlačuje kola vojenského vrtulníku Mi-17 z čerstvého betonu na ploše heliportu stadionu Rádžíva Gándhího. Policisté se ho snaží několikrát bezúspěšně narovnat.
Podle dostupných informací se incident obešel bez zranění. Prezidentku se pak povedlo z helikoptéry ve zdraví dostat. Později odjela na plánovanou návštěvu zdejšího kláštera.