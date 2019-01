Pilot vrtulníku předvedl skvělý kousek, v Alpách zachránil lyžaře

Skupina zkušených lyžařů sjížděla kopec v oblasti Pass of Anterne v Horním Savojsku v nadmořské výšce přes 2200 metrů. Při sjezdu se však jeden ze skupiny lyžařů poranil. Na místo vyrazila posádka francouzské záchranné policie.

To, co následovalo bylo úžasné. Pilotovi se s helikoptérou podařil působivý kousek, díky němuž mohli záchranáři lyžaře ošetřit. Postavil pravou přistávací plochu letadla do zasněženého svahu, aniž by se rotory vrtulníku svahu dotkly, přičemž vzdálenost byla jen pár centimetrů.

Lyžař byl následně převezen do nejbližší nemocnice. Jeden z lyžařů, Nicolas Derely, celou dramatickou situaci natáčel a video následně zveřejnil na svém facebookovém profilu.