Hurikán Helene za sebou v USA zanechal pás zkázy. Zemřelo 52 lidí

Kvůli hurikánu se kromě toho podle AP ocitly více než tři miliony odběratelů bez dodávek elektřiny. Živel způsobil škody za miliardy dolarů a mnoho lidí záplavy stále ohrožují.

Podle AP za sebou bouře zanechala rozsáhlý pás zkázy. Vítr lámal stromy a ničil domy, na některých místech se objevila i tornáda. Mezi více než čtyřmi desítkami mrtvých jsou i tři hasiči, žena se svými jednoměsíčními dvojčaty nebo osmadevadesátiletá seniorka, píše AP. Mrtvé po úderu Helen evidují úřady ve státech Florida, Georgia, Severní i Jižní Karolína a Virginie.

Helene, kterou v některých okamžicích provázely větry o rychlosti až 225 kilometrů v hodině, udeřila v noci na pátek na Floridu jako hurikán čtvrtého stupně na pětibodové škále.

Nad pevninou živel postupně zeslábl až na tropickou cyklónu, čili oblast sníženého tlaku vzduchu. Ovšem zatímco vichr pomíjel, intenzivní déšť v oblastech na sever od Floridy způsoboval extrémně nebezpečné podmínky.

Na jihu Apalačského pohoří, zejména v částech Tennessee a Severní Karolíny, vyvolala bouře katastrofální záplavy, uvedla v pátek Národní meteorologická služba (NWS). Úřady a obyvatelé podle Reuters s obavami sledují hráze několika přehrad.

Podle AP je západ Severní Karolíny prakticky odříznut od světa, protože sesuvy půdy a záplavy si vynutily uzavření dálnice Interstate 40 a další silnice. Pod vodou se ocitly části města Asheville, které má přibližně 70.000 obyvatel.

Vodní dílo Nolichucky ve státě Tennessee je kvůli extrémním srážkám na pokraji protržení a úřady vyzvaly obyvatele žijící níže pod ním, aby se okamžitě evakuovali, píše list The New York Times (NYT), podle něhož se to týká přibližně šesti tisíc lidí. „K protržení může dojít kdykoliv,“ řekla Elisabeth Thompsonová, mluvčí úřadu, který přehradu spravuje.

Bez dodávek elektrického proudu dnes bylo nejméně 3,5 milionu odběratelů v pěti amerických státech a úřady varují, že jejich obnovení by mohlo zabrat několik dní.