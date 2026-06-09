„Bohužel, dnes jsou evropské pláže obsazovány jinými, nebezpečnými ideologiemi,“ prohlásil šéf Pentagonu v projevu u příležitosti vylodění, kterým spojenecká vojska včetně amerických zahájila tažení proti hitlerovské armádě.
Hegseth v projevu kritizoval evropské metropole za to, že na pláže na kontinentu „připlouvají lodě a přicházejí lidé“. V této souvislosti položil řečnickou otázku, zda Evropa proti této „invazi“ zakročí, nebo jestli je už příliš pozdě.
Britský historik a moderátor Simon Schama označil srovnání boje proti nacistům a příchodů migrantů do Evropy za „groteskní stupiditu“. „Jako by vztek malých lidí proti imigraci byl nějak nadřazený válce proti třetí říši a opravňoval tuhle komiksovou nicku, aby kázala skutečným hrdinům,“ uvedl podle listu The Guardian.
Podobně se vůči Hegsethovým slovům vymezil i izraelský obhájce lidských práv Daniel Seidemann, podle něhož se Hegseth dopustil „zneuctění památky těch, kteří obsadili pláže v Normandii, a zvláště těch, co padli“.
Hegsethova slova odrážejí kritiku, kterou do Evropy směřuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington tvrdí, že Evropa trpí slabou obranou, má zbytečnou byrokracii, je neschopná řešit migraci a cenzuruje krajně pravicové a nacionalistické hlasy. Nový americký postoj změnil pohled na úzké vztahy mezi Evropou a USA a přinutil ji diverzifikovat a snížit závislost na amerických technologiích a obraně.
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Načasování Hegsethových slov však u některých politiků v Británii vzbudilo nevoli podobně jako u historiků. Ministerská náměstkyně Jacqui Smithová podle webu The Huffington Post prohlásila, že podobná slova svědčí o „nedostatku úrovně“ ministra Hegsetha. „Cílem (vojáků v Normandii) bylo osvobození od tyranie a obnova míru v západní Evropě, a na to by se měly soustředit připomínky,“ uvedl na dotaz o vhodnosti Hegsethových poznámek mluvčí úřadu premiéra Keira Starmera.
Vylodění v Normandii, které se uskutečnilo 6. června 1944, je nejvýznamnější takovou operací v dějinách. Armáda složená z 6939 lodí a 132.700 mužů z Británie, Kanady, USA, Belgie, Norska a Polska zaútočila na 80 kilometrech normandských pláží. Operace známá jako Overlord rozhodujícím způsobem přispěla k vítězství nad nacistickým Německem, které bylo z východu sevřeno Sovětským svazem.