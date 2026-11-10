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Politické divadlo, pomáhá to nepřátelům, kritizuje Hegseth návrh impeachmentu

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  14:53
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Pete Hegseth (10. listopadu 2026)

Pete Hegseth (10. listopadu 2026) | foto: ČTK

Republikánský kongresman Thomas Massie představil návrh na impeachment Petea...
Pete Hegseth (10. listopadu 2026)
Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries vystupuje na volebním...
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (23. března 2026)
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Americký ministr obrany Pete Hegseth označil snahu o podání ústavní žaloby na jeho osobu kvůli válce v Íránu za politické divadlo, které selže. Nepřátelům Spojených států podle jeho názoru takové úsilí ukazuje, že země je ochotná trestat své vlastní bojovníky a vedení za zákonné vojenské operace.

Republikánský kongresman Thomas Massie v pondělí ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na Hegsetha.

„To, o co se snaží jeden nespokojený a poražený kongresman, není dohled ani vyvozování odpovědnosti. Je to politická show, osobní manifest poháněný egem a záští,“ prohlásil ministr před novináři.

Hegseth kypí sebevědomím. Věří, že ho republikáni při impeachmentu nepotopí

Zákonodárce z Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která v pondělí zasedala poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi. Týkají se zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.

Hegseth uvedl, že Massieho kritika není důvodem k ústavní žalobě. Jedná se podle něj o „politické neshody, nikoli závažné zločiny, přestupky, zradu, úplatkářství ani jiné přečiny, které měli zakladatelé země na mysli při formulování ustanovení o impeachmentu“.

„Tik tak, pane ministře.“ Trumpovi lidé bojují o moc, v ohrožení je nejen Hegseth

Massie, který je rovněž kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jehož funkční období skončí po prohraných volbách v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries předtím oznámil, že rezoluci podporuje.

I kdyby Sněmovna reprezentantů odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.

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