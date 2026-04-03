Hegseth pokračuje v čistkách. V době války odvolal šéfa pozemních vojsk

„Generál Randy A. George odchází s okamžitou platností do důchodu ze své funkce 41. náčelníka štábu armády. Ministerstvo války je generálu Georgeovi vděčné za desítky let služby naší vlasti. Přejeme mu vše dobré ve výslužbě,“ uvedl mluvčí Pentagonu Sean Parnell, přičemž použil nové americké označení pro ministerstvo obrany.
Potvrdil tak dřívější zprávy amerických médií o generálově nuceném odchodu. George byl na nejvyšší post v armádě jmenován v roce 2023, kdy byl prezidentem Joe Biden. Funkční období v této armádní pozici obvykle trvá čtyři roky, svůj post měl tedy opustit až příští rok.
Stanice CBS News, která o dění informovala jako první, cituje armádní zdroj, podle něhož Hegseth hledá někoho, kdo bude naplňovat jeho vizi i vizi prezidenta Donalda Trumpa o fungování ozbrojených sil.
Současný zástupce náčelníka štábu armády, generál Christopher LaNeve, který dříve působil jako Hegsethův vojenský poradce, převezme Georgeovu roli. Mluvčí Pentagonu jej označil za „v bitvách prověřeného vůdce s desítkami let operačních zkušeností“, který má „plnou důvěru ministra Hegsetha k naplňování vizí této administrativy“.
|
Tažení proti diverzitě a osobní křivdy
George byl veteránem z Iráku a Afghánistánu. List The New York Times uvedl, že generál v roce 2024 provedl armádu jednou z jejích nejhorších náborových krizí a v poslední době se soustředil na pořizování levných dronů a dalších zbraní, které se osvědčily ve válce na Ukrajině.
NYT podotýká, že napětí mezi ním a Hegsethem nepramenilo ze zásadních rozdílů v názorech na směřování armády, ale spíše z dlouhodobých ministrových pocitů ukřivděnosti vůči jejímu vedení. Ministr opakovaně obviňuje armádní špičky, že se namísto vojenských záležitostí věnují tématům diverzity.
Generál si údajně stěžoval na zbytečné ministrovy zásahy do personálních záležitostí armády. S Hegsethem se přel o jmenování čtyř armádních činitelů do hodnosti brigádního generála, což šéf Pentagonu blokoval. Protože šlo o Afroameričany a ženy, objevují se spekulace, zda Hegsetha nemotivoval ideologický odpor k diverzitě. George namítal, že dotyční mají dobré výsledky.
|
Za těmito činiteli stál i náměstek ministra obrany Dan Driscoll, který měl k Georgeovi blízko a s Hegsethem dlouhodobě nevychází. „Hegseth nemůže vyhodit Driscolla. Takže mu udělá ze života peklo,“ cituje list The Washington Post (WP) jednoho z činitelů administrativy.
Nezvyklý krok
WP označuje propuštění George za velmi neobvyklé. Přichází v době, kdy na Blízký východ míří další vojáci kvůli pokračujícímu konfliktu s Íránem a možné americké pozemní operaci.
List dále uvádí, že šéf Pentagonu rozvázal spolupráci také s generálem Davidem Hodnem, vedoucím Velitelství pro výcvik a transformaci armády, a generálmajorem Williamem Greenem Jr., náčelníkem armádních kaplanů. Hegseth prosazuje větší zapojení křesťanství v armádě a chce mít větší dohled nad výcvikem.
|
Hegseth tak pokračuje v sérii personálních změn, které zahájil na začátku svého působení ve funkci. Mimo jiné odvolal předsedu Sboru náčelníků štábů, generála letectva Charlese Q. Browna Jr., náčelníka námořních operací i zástupce náčelníka štábu letectva.
Ministr tak prakticky obměnil téměř celý Sbor náčelníků štábů (Joint Chiefs of Staff), tedy skupinu nejvyšších vojenských důstojníků v Pentagonu, která radí prezidentovi i ministrovi obrany. Od ledna 2025 ve funkcích zůstali pouze generál Eric M. Smith, velitel námořní pěchoty, a generál B. Chance Saltzman, velitel vesmírných sil.