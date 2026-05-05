Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Příměří trvá, řekl Hegseth. Budoucí ochrana Hormuzu podle něj v režii USA nebude

Autor: ,
  15:41aktualizováno  16:50
Příměří mezi Spojenými státy a Íránem trvá a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl v úterý americký ministr obrany Pete Hegseth. Šéf Pentagonu očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa.

Podle šéfa amerického sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu zatím nedosáhly úrovně, která by USA přiměla obnovit útočné bojové operace.

„Neusilujeme o boj. Nemůžeme však dopustit, aby Írán blokoval mezinárodní námořní trasu nevinným zemím,“ řekl Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s Íránem, kterého se účastní i předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine. (5. května 2026)
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Lodě míří k Dubaji. (5. května 2026)
USA zveřejnily fotku zasažené íránské lodě. Američané oznámili, že zničili 16 íránských plavidel pokládajících miny v blízkosti Hormuzského průlivu. (10. března 2026)
48 fotografií

„Pokud zaútočíte na americké jednotky nebo nevinné obchodní lodě, budete čelit drtivé a ničivé síle Spojených států,“ vzkázal Teheránu.

Křehké příměří na Blízkém východě je ohroženo po zprávách o pondělních incidentech v průlivu, kdy se americké síly střetly s íránskými rychlými čluny a sestřelovaly též íránské naváděné střely a drony. Několik obchodních lodí v Perském zálivu v pondělí hlásilo výbuchy a požáry na palubě.

Americký prezident Donald Trump v neděli večer oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem je získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval. Američané podle šéfa Bílého domu hodlají doprovázet a chránit lodě proplouvající úžinou.

USA zasáhly proti Íráncům v Hormuzu: v akci byly vrtulníky a torpédoborce

Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. „Víme, že Íráncům je z této skutečnosti trapně. Tvrdili, že mají nad průlivem kontrolu. Nemají,“ prohlásil ministr.

„Project Freedom má obranný charakter, je úzce zaměřený a časově ohraničený. Má jediný cíl, a to chránit obchodní lodní dopravu před íránskou agresí,“ uvedl dále šéf Pentagonu.

„Americké síly nebudou muset vstupovat do íránských vod ani vzdušného prostoru. Není to nutné. Nechceme se dostat do konfliktu,“ dodal Hegseth.

Caine na tiskové konferenci uvedl, že Írán od vyhlášení příměří 8. dubna střílel na devět obchodních plavidel a zadržel dvě kontejnerové lodě. Na americké síly v regionu Írán zaútočil desetkrát, dodal. „Tyto útoky však dosud nedosáhly úrovně, která by vyžadovala obnovení rozsáhlých bojových operací,“ řekl Caine novinářům. Hegseth na dotaz, zda tedy příměří s Íránem stále platí, odvětil: „Ne, příměří neskončilo.“

USA začnou doprovázet lodě uvázlé v Hormuzu, uvedl Trump. Írán hrozí útokem

Generál doplnil, že v Perském zálivu v současné době zůstává uvázlých přibližně 22 500 námořníků na více než 1 550 lodích a že v příštích dnech očekává proplutí dalších plavidel. Americká armáda je přitom podle něj připravena obnovit rozsáhlé bojové operace proti Íránu, pokud k tomu dostane rozkaz.

Americké námořnictvo v současné době rovněž prosazuje námořní blokádu Íránu, brání tedy lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Cílem obou vojenských operací je vyvinout na Teherán tlak, aby uzavřel trvalou dohodu o ukončení konfliktu podle Trumpových podmínek, píše Reuters.

Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a hrozí, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

Armáda USA v pondělí oznámila, že průlivem propluly za podpory amerických torpédoborců dvě americké obchodní lodě. Írán to popřel. Rejdařská společnost Maersk nicméně v úterý uvedla, že jedna z jejích lodí plující pod americkou vlajkou v pondělí úspěšně opustila Perský záliv pod ochranou amerického námořnictva.

28. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Švédská vláda chystá vytvoření nové tajné služby. Má se podobat britské MI6

Schůze švédského parlamementu (27. září 2022)

Švédská vláda v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a se vstupem své země do NATO chystá vytvoření nové civilní zpravodajské služby pověřené sledováním zahraničních hrozeb. Kabinet severské země...

5. května 2026  16:46

Muži při práci vzplála dílna. S popáleninami skončil v nemocnici

Při broušení vzplála dílna. Popálený muž byl transportován do pardubické...

Všechny složky IZS zasahovaly v úterý odpoledne u požáru dílny v Češkově ulici v Pardubicích, kde zrovna pracoval muž. Toho plameny popálily a záchranáři ho odvezli do nemocnice. V dílně se nacházelo...

5. května 2026  14:42,  aktualizováno  16:39

Z Finska si musíme vzít příklad, apeloval Pavel. Vyslovil se pro jednotnější Evropu

Prezident Petr Pavel a finský prezident Alexander Stubb před dvoudenní...

Prezidenti Petr Pavel a Alexander Stubb se na konferenci Evropa jako úkol shodli, že Evropa musí jednat jednotně a rychle, nemá-li zůstat paralyzována. Podle Pavla si Česko musí vzít příklad z finské...

5. května 2026  16:38

Abatyše z Loděnice převedla majetek Rusům. Obžalobu ze zpronevěry milionů odmítla

Soud začal projednávat kauzu někdejší představené pravoslavného kláštera v...

Někdejší představená pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku Taťána Hanhurová odmítla obžalobu, podle níž monastýru zpronevěřila pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun. Abatyše tvrdí, že...

5. května 2026  13:24,  aktualizováno  16:13

Místo blížících se bouřek začala kamera ČHMÚ snímat židli

Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)

Malebnou scenérii webkamery Českého hydrometeorologického ústavu v mosteckých Kopistech v úterý odpoledne vystřídaly záběry kancelářské židle. Pracovníci ČHMÚ zjišťují, co za překvapivou změnou...

5. května 2026  16:11

Kdo objednával revizní zprávy? Soud opět řešil smrt chlapce pod brankou na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se opět zabýval smrtí chlapce na hřišti v roce 2024....

Kdo byl zodpovědný za stav hřiště a jeho bezpečnost, se opět pokoušel zjistit Okresní soud v Břeclavi. V úterý pokračoval v projednávání případu smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého před dvěma...

5. května 2026  10:23,  aktualizováno  16:09

RECENZE: I když není dokonalá, má komedie Ovce žerou první alespoň nápad

50 % Premium
Michal Balcar a Alena Doláková ve filmu Ovce žerou první (2026)

Pokud člověk nic nečeká, může být příjemně překvapen. To je případ autorské i režijní prvotiny Jana Musila Ovce žerou první, která se od jiných českých komedií vzácně liší: o něco jí totiž jde.

5. května 2026

Výbuch srovnal čínskou továrnu na pyrotechniku se zemí. Nejméně 26 mrtvých

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil...

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský...

5. května 2026  3:31,  aktualizováno  15:59

Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...

Hormuzský průliv zůstává i více než dva měsíce od začátku války na Blízkém východě zablokovaný. V posledních dnech navíc sílí napětí mezi Íránem a Spojenými státy, které naznačuje další trvání...

5. května 2026  15:53

Příměří trvá, řekl Hegseth. Budoucí ochrana Hormuzu podle něj v režii USA nebude

Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...

Příměří mezi Spojenými státy a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl v úterý americký ministr obrany Pete Hegseth. Šéf...

5. května 2026  15:41

Nemohli stát, ani mluvit. Chlapci se na poli opili do němoty, skončili v nemocnici

Policisté zachránili dva intoxikované chlapce

Dva mladiství chlapci se opili do bezvědomí na poli u Českých Budějovic. Nemohli stát ani mluvit, skončili v nemocnici. Záchranáři a policisté k nim dorazili včas.

5. května 2026  15:40

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě. Zemi čekají další složitá vyjednávání

Ilie Bolojan (5. května 2026)

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma...

5. května 2026  14:17,  aktualizováno  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.