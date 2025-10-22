Hegsethova „ruská“ kravata? Koupila ji tvá máma, pitomče, vysmál se mluvčí novináři

Hegseth měl na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě kravatu s bílými, modrými a červenými pruhy v pořadí, jakým jsou uspořádány na ruské vlajce. Ruská média i propagandisté ministrovu volbu oděvu oslavovali. Podle agentury TASS Hegseth narušil neutrální oblečení ostatních amerických činitelů.
„Možná nosil barvy Ameriky,“ obhajoval Hegsetha americký viceprezident J. D. Vance. Ministra se zastal i jeho úřad.
Dáte se mluvčího Pentagonu otázal, zda si je Hegseth vědom pochvaly od Rusů a jestli kravatu nosil už předtím. „Tvoje matka mu ji koupila. A je to vlastenecká americká kravata, ty pitomče,“ odvětil Parnell.
Navázal tak na mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Té se novinář ptal, kdo navrhl Budapešť jako místo pro možnou schůzku Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dáte poukazoval na to, že právě v hlavním městě Maďarska bylo podepsáno Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu výměnou za vzdání se jaderných zbraní, které Putin porušil.
„Tvoje máma,“ odepsala Leavittová na dotaz. Mluvčí zveřejnila konverzaci, v níž novináře označila za „krajně levicového pisálka, kterého nikdo nebere vážně“, včetně jeho kolegů z médií a vyzvala jej, ať jí „přestane posílat své neupřímné, zaujaté a pitomé otázky“.
Kdy a zda vůbec ke schůzce v Budapešti dojde, není jisté. Trump uvedl, že „nechce zbytečně ztrácet čas“. Podle Kremlu a maďarského premiéra Viktora Orbána se na přípravě setkání stále pracuje.