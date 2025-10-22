Hegsethova „ruská“ kravata? Koupila ji tvá máma, pitomče, vysmál se mluvčí novináři

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell reagoval vulgárně na dotaz novináře portálu HuffPost S. V. Dáteho, který se zeptal na kravatu amerického ministra obrany Petea Hegsetha, jež připomínala ruskou vlajku. Řekl mu, že kravatu mu koupila „tvoje máma". Už předtím se novináři stejným způsobem vysmál Bílý dům.
Hegseth měl na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě kravatu s bílými, modrými a červenými pruhy v pořadí, jakým jsou uspořádány na ruské vlajce. Ruská média i propagandisté ministrovu volbu oděvu oslavovali. Podle agentury TASS Hegseth narušil neutrální oblečení ostatních amerických činitelů.

„Možná nosil barvy Ameriky,“ obhajoval Hegsetha americký viceprezident J. D. Vance. Ministra se zastal i jeho úřad.

Řev v Bílém domě. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse

Dáte se mluvčího Pentagonu otázal, zda si je Hegseth vědom pochvaly od Rusů a jestli kravatu nosil už předtím. „Tvoje matka mu ji koupila. A je to vlastenecká americká kravata, ty pitomče,“ odvětil Parnell.

Navázal tak na mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Té se novinář ptal, kdo navrhl Budapešť jako místo pro možnou schůzku Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dáte poukazoval na to, že právě v hlavním městě Maďarska bylo podepsáno Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu výměnou za vzdání se jaderných zbraní, které Putin porušil.

Rty jako kulomet, rozplýval se Trump nad svou mluvčí. Trapné, hnus, zněla kritika

„Tvoje máma,“ odepsala Leavittová na dotaz. Mluvčí zveřejnila konverzaci, v níž novináře označila za „krajně levicového pisálka, kterého nikdo nebere vážně“, včetně jeho kolegů z médií a vyzvala jej, ať jí „přestane posílat své neupřímné, zaujaté a pitomé otázky“.

Kdy a zda vůbec ke schůzce v Budapešti dojde, není jisté. Trump uvedl, že „nechce zbytečně ztrácet čas“. Podle Kremlu a maďarského premiéra Viktora Orbána se na přípravě setkání stále pracuje.

