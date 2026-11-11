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Hegseth se s doprovodem hlasitě smál u hrobu neznámého vojína. Seřval je voják

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  22:29
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Americký ministr obrany Hegseth na ceremonii ke Dni veteránů. (11. listopadu...

Americký ministr obrany Hegseth na ceremonii ke Dni veteránů. (11. listopadu 2026) | foto: Kylie CooperReuters

Americký ministr obrany Hegseth na ceremonii ke Dni veteránů. (11. listopadu...
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Pete Hegseth (3. srpna 2026)
Pete Hegseth (10. listopadu 2026)
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Příslušník americké armády střežící Hrobku neznámého vojína se ohradil proti chování skupiny, v níž byl i ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Ten se společně se svým doprovodem po skončení ceremonie ke Dni veteránů v blízkosti jednoho z nejvýznamnějších pietních míst v USA hlasitě bavil a ze skupiny zazněl i poměrně hlučný smích. K situaci se následně vyjádřil i mluvčí Pentagonu.

„Všichni návštěvníci jsou povinni za všech okolností zachovávat ticho a úctu!“ neváhal se proti neuctivému chování delegace ministra obrany ozvat mohutným hlasem voják.

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Hegseth před hrobkou po skončení pamětního aktu pózoval pro fotografy společně se svou manželkou Jennifer, vedoucím své kanceláře Rickym Buriou, jeho zástupcem Patrickem Weaverem a hlavní poradkyní a náměstkyní asistenta ministra Tami Radabaughovou.

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell situaci později okomentoval slovy, že voják všem správně a zdvořile připomněl, aby zachovávali důstojné chování. „Ministr i celé ministerstvo vždy ctili a budou ctít oběti, které příslušníci našich ozbrojených sil přinesli pro bezpečnost Ameriky,“ uvedl Parnell.

Hrobka neznámého vojína na Arlingtonském národním hřbitově patří navíc k nejvýznamnějším válečným památníkům ve Spojených státech. Je místem posledního odpočinku neznámého vojáka, který padl v první světové válce. Od roku 1948 ji nepřetržitě a za každého počasí střeží příslušník jednotky známé jako Old Guard (3. pěší pluk americké armády). Hrobku pravidelně navštěvují zahraniční státníci, prezidenti, významné osobnosti i politici, aby vzdali hold americkým vojákům.

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Není to první kritika, která se za poslední dobu na Hegsetha snesla. V posledních dnech čelí tlaku poté, co republikánský kongresman Thomas Massie, který brzy opustí svůj mandát, předložil návrhy na jeho ústavní žalobu. Důvodem bylo údajné vydávání nezákonných rozkazů ze strany ministra obrany, mezi které patřilo například vedení války v Íránu bez souhlasu Kongresu. Republikáni však proces zablokovali, což Hegseth následně označil za své očištění.

Středeční ceremonie se kromě Hegsetha zúčastnili také prezident Donald Trump a viceprezident JD Vance. Americký prezident se po položení pamětního věnce a poděkování válečným veteránům vyjádřil i k válce na Blízkém východě. „Vyhráli jsme, je jen otázkou času, kdy to budeme chtít ukončit,“ řekl. „Chceme zajistit, abychom měli totální vítězství, ne jen 93procentní vítězství,“ vykládal šéf Bílého domu.

Sám Trump přitom v roce 2024 čelil kritice za své chování na Arlingtonském národním hřbitově poté, kdy na místě natáčel předvolební video.

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