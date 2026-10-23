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Hegseth zatoužil po Eisenhowerově glóbu, jeho lidé ho roztřískali

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  11:06
Americký generál Dwight D. Eisenhower na archivním snímku

Americký generál Dwight D. Eisenhower na archivním snímku | foto: BettmannGetty Images

Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
To je ono slavné foto. Na této verzi ještě Kay Summersbyová zůstala.
Pete Hegseth (3. srpna 2026)
Z kampaně Dwighta Einsenhowera (1956)
47 fotografií
Americký ministr války Pete Hegseth má slabost pro druhou světovou válku a historii vůbec. Možná proto si chtěl do kanceláře pořídit glóbus generála Eisenhowera, slavného vítěze nad nacisty. Nedopadlo to dobře.

Hegsetha podle informací deníku The Washington Post zaujaly dva historické glóby ze 30. let minulého století, které používal generál Dwight D. Eisenhower během druhé světové války. Jeho tým se proto letos v únoru rozhodl, že jedním z nich vybaví šéfovu kancelář.

Přesun chodbami Pentagonu však dopadl katastrofou. Hegsethovi lidé glóbus o průměru 76 centimetrů upustili na zem, takže dopadl na svůj podstavec a ten do něj prorazil několik centimetrů širokou díru v oblasti Antarktidy. Tiskové oddělení Pentagonu incident potvrdilo.

„Kulovitá část glóbu se oddělila od kovového uchycení, které umožňuje jeho otáčení,“ uvedl mluvčí Christopher Surridge s tím, že památka nakonec přemístěna nebyla. „Takové věci se stávají. Jsme vděční, že se nikomu nic nestalo, a glóbus se opravuje,“ dodalo později ministerstvo.

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Přesun historických předmětů v Pentagonu obvykle zajišťují vyškolení kurátoři a odborníci z Centra vojenské historie americké armády. Jenže právě na začátku února americké státní instituce ochromil další shutdown a historici byli nuceně postaveni mimo službu.

Hegsethovi lidé se proto rozhodli přemístit glóbus vlastními silami. „Evidentně byli netrpěliví,“ komentoval nejmenovaný zdroj z Pentagonu, proč lidé z ministrovy kanceláře nepočkali pár dní na ukončení shutdownu a návrat kurátorů do práce.

Incident s glóbem se stal dalším zdrojem vtipů na adresu bývalého moderátora Fox News, který se ve funkci blýskl přejmenováním ministerstva obrany na ministerstvo války, testováním testosteronu u vojáků, vyhazovem zkušených generálů nebo nápadem na přímý přenos z popravy. To už bylo moc i na Donalda Trumpa.

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Hegseth má zálibu v historii, v minulosti například kritizoval odstraňování pomníků Konfederace. Není jasné, zda nápad na přemístění glóbu pocházel z jeho hlavy, nebo ho lidé z jeho štábu chtěli překvapit. Ve výsledku je to jedno.

„Ike by génius, během války i v míru,“ uvedl pro The Washington Post brigádní generál ve výslužbě Ty Seidule, který přednáší historii na West Pointu. „Hegseth by chtěl mít nějaký jeho totem, aby byl jako on. Jenže Hegseth není Ike. Glóbus mu Eisenhowerovu pokoru, intelekt ani úsudek nedodá.“

Dwight „Ike“ Eisenhower (1890–1969)

Do historie se zapsal úspěchy, kterých dosáhl za druhé světové války jako vrchní velitel spojeneckých vojsk v severní Africe a Evropě, a jako prezident, který ukončil válku v Koreji. Pětihvězdičkový generál za války proslul jako pečlivý stratég, mimo jiné řídil klíčovou operaci Overlord. Ještě jako vojenský velitel navštívil v říjnu 1945 Československo. V letech 1950 až 1952 byl vrchním velitelem NATO v Evropě.

zdroj: ČTK

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