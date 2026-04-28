Před pouhými několika týdny si přitom armáda vysloužila kritiku poté, co její piloti v helikoptérách Apache přelétli nízko nad domem Kid Rocka v oblasti města Nashville v Tennessee, zatímco jim zpěvák salutoval.
„Kid Rock je vlastenec a obrovský příznivec našich vojáků,“ napsal v úterý Hegseth k sérii fotografií, na jedné z nichž ministr s hudebníkem se zdviženými palci stojí po boku příslušníků armády před vrtulníky.
Na dalším snímku Kid Rock hovoří zpoza řečnického pultu v Pentagonu ke skupině vojáků.
V Pentagonu zuří tichá válka. Křižák Hegseth začíná vadit i republikánům
Hudebník, který v minulosti vystoupil na řadě akcí spojených s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, se „zúčastnil několika setkání s vojáky a natočil videa pro Den obětí války, 250. narozeniny Ameriky a své turné Freedom 250,“ uvedl podle stanice CNN mluvčí Pentagonu Sean Parnell.
Armáda v březnu zahájila vnitřní vyšetřování a suspendovala dva piloty, kteří ve vrtulnících Apache přelétli nad Kid Rockovým domem. Hegseth však nedlouho poté vyšetřování ukončil a suspendování odvolal. „Žádný trest. Žádné vyšetřování. Pokračujte, vlastenci,“ napsal tehdy ministr obrany na sociálních sítích.
Hegseth místo Bible citoval Pulp Fiction. Demokraté chtějí jeho impeachment
Kid Rock předtím na síti X zveřejnil videa, na nichž u svého bazénu tleská, salutuje a mává pěstí směrem vrtulníkům letícím v blízkosti jeho domu, kterému hudebník přezdívá „jižanský Bílý dům“.
„Pravděpodobně to neměli dělat. Neměli by si hrát s takovými věcmi, že? Ale zvážil bych to. Mají rádi Kid Rocka. Já mám rád Kid Rocka. Možná se ho snažili bránit,“ řekl v reakci na incident americký prezident Donald Trump.