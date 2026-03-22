V Kataru se zřítil vojenský vrtulník. Nepřežilo šest lidí, po sedmém se pátrá

  10:22
Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v neděli zahynulo šest lidí. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou technická závada. Po jednom člověku se stále pátrá.
foto: Profimedia.cz

Resort obrany uvedl, že nehoda se stala v sobotu, nesdělil ale národnost obětí ani to, zda se jednalo o civilisty či vojáky. Vrtulník podle předběžných informací prováděl rutinní let. O tom, že se jednalo o vojenský vrtulník, píše mimo jiné Al-Džazíra.

Na Blízkém východě vypukla 28. února válka, kterou vzdušnými údery na Írán zahájily Izrael se Spojenými státy. Teherán v reakci podniká odvetné údery na americké a izraelské civilní a vojenské cíle v regionu. Blokuje také Hormuzský průliv, kterým běžně prochází zhruba pětina veškeré ropy obchodované na světovém trhu.

Írán ohlásil útok na na jaderný areál v Natanzu. Izrael zapojení popřel

Izrael ve středu zaútočil na íránské plynové pole Jižní Pars, Írán pak provedl údery na zařízení k produkci ropy a plynu v Kataru či Saúdské Arábii.

Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, což vedlo k výpadku 20 procent světových dodávek této suroviny.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

