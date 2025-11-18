Úprk z plamenů. Ministr mířil na místo důlního neštěstí, jeho letoun havaroval

  11:20
Na letišti v Kolwezi na jihovýchodě Demokratické republiky Kongo v pondělí havaroval letoun, který přepravoval ministra pro těžbu Louise Watuma Kabambu a dalších dvacet osob na místo důlního neštěstí. Nehoda se obešla bez obětí.

Letoun Embraer ERJ- 145LR, který přilétal z Kinshasy, při přistání vyjel mimo ranvej, načež se vznítila jeho ocasní část.

Cestující prchající z hořícího letadla, během evakuace. (17. listopadu 2025)
Uhašené zbytky letadla, po přistání na Kolweziho letišti. (17. listopadu 2025)
V Kongu zemřely desítky dělníků a shořel letoun s ministrem hornictví
Záběr z ilegálního dolu v Demokratické republice Kongo, který vznikl při natáčení dánského dokumentárního filmu Krev v mobilu režiséra Franka Piasecki Poulsena.
9 fotografií

Po havárii se na místo nehody ihned dostavily místní záchranné složky, které uhasily požár a pomohly cestujícím s evakuací. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo, uvedli záchranáři.

Pro Kongo šlo o druhé neštěstí během v krátké době. V sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole v provincii Lualaba, jíž je právě Kolwezi hlavním městem, zemřelo nejméně 32 lidí.

V kobaltovém dole v Kongu se zřítil most. Zemřely tři desítky horníků

Země produkuje více než 70 procent světového kobaltu, který je nezbytný pro baterie používané v elektronice a elektromobilech. Většina kobaltu vytěženého v Kongu pochází z obřích průmyslových dolů, ale odhaduje se, že více než 200 000 lidí pracuje jako kopáči na nelegálních nalezištích.

Kolwezi

Kolwezi

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

