V Bolívii rozkradli bankovky ze zříceného letadla, policie prohledává domy

Letadlo C-130 Hercules v pátek při přistání na letišti El Alto poblíž metropole La Paz sjelo z ranveje a narazilo do vozidel na dálnici. Nehoda si vyžádala nejméně 24 obětí.
Podle ministerstva hospodářství letadlo přiváželo z východobolivijského města Santa Cruz do hlavního města místní měnu, která v přepočtu dosahovala hodnoty zhruba 150 milionů korun. Ukradena byla asi třetina bankovek, řekl novinářům bolivijský ministr hospodářství José Gabriel Espinoza.
|
V Bolívii spadlo vojenské letadlo s penězi na silnici plnou aut, nejméně 15 mrtvých
Po havárii se stovky lidí vrhly na rozházené bankovky. Někteří vlezli do rozbitého letadla, aby se dostali k cennému nákladu. Policie, která byla vyslána na místo, musela použít slzný plyn, aby je rozehnala, zatímco hasiči se snažili zachraňovat oběti.
„Když se někomu podařilo chytit svazek nebo krabici bankovek, rozběhl se s nimi pryč a další lidé se mu snažili ty peníze vytrhnout. Takhle to bylo celou noc,“ řekla Abigail Pérezová, studentka žijící v El Alto.