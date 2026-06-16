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Havárie bombardéru B-52 v Kalifornii zřejmě nepřežila celá posádka

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  0:30aktualizováno  0:58
Při pondělní nehodě strategického bombardéru B-52 Stratofortress na letecké základně Edwards v Kalifornii zřejmě zahynulo všech osm členů posádky, uvedla podle agentury AFP základna v prohlášení.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Podle prohlášení letoun přepravoval osm osob na rutinní zkušební misi. Zřítil se krátce po startu v 11:20 místního času, tedy 20:20 SELČ. "Podle prvních informací se zdá, že nikdo havárii nepřežil," uvedla Edwardsova letecká základna. Příčina nehody se vyšetřuje.

Záběry z místa nehody, které odvysílala televize Fox News, ukazovaly doutnající spáleniště u jedné z drah základny. Ze snímků se zdálo, že stroj byl zcela zničen.

Letecký expert Jeff Guzzetti agentuře AP řekl, že je neobvyklé, že se letoun zřítil velmi krátce po startu, aniž by dosáhl větší výšky nebo vzdálenosti. To podle něj naznačuje možnou poruchu v řízení letu, tedy problém s tím, jak pilot ovládá letadlo. Mezi možné příčiny podle něj patří například špatně nastavené ovládací prvky po údržbě, vážná porucha motoru nebo selhání některého zařízení, které bylo zrovna testováno.

Bombardér B-52 je ve službách amerického letectva přes 70 let a nejmladší stroje pocházejí ze začátku 60. let minulého století. Letouny, které unesou 32 tun munice a mají bojový dolet přes 14.000 kilometrů bez dotankování, prošly v minulosti opakovaně modernizacemi. Předpokládá se, že ve službě zůstanou do 50. let nynějšího století. Americká armáda tento letoun nasazovala v řadě konfliktů, ve Vietnamu, Iráku, Afghánistánu či Íránu.

Edwardsova základna v Kalifornii je důležitým centrem testovacích a vývojových aktivit amerického letectva. Uskutečňují se zde zkoušky letadel, zbraňových systémů, softwaru i dalších komponent před jejich zakoupením a uvedením do služby i po celou dobu jejich životního cyklu. Právě v této pouštní oblasti dosáhl v roce 1947 zkušební pilot Chuck Yeager poprvé nadzvukové rychlosti, a překonal tak zvukovou bariéru.

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