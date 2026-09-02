Autobus havaroval ve středu na silnici mezi egyptskými letovisky Dahab a Nuvajba v oblasti podél pobřeží Rudého moře, která je oblíbenou turistickou destinací. Prvotní údaje hovořily o 16 mrtvých a 28 zraněných.
Autobus převážel 43 lidí, z nichž 22 byli občané Jordánska, uvedl web jordánské veřejnoprávní stanice Al-Mamlaka s odvoláním na nejmenované zdroje. Státní příslušnost ostatních cestujících zatím nebyla oznámena.
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Nehoda s Čechy v Egyptě: několik jich je zraněno, jeden má zlomený obratel
Minulý měsíc při nehodě dvou pickupů v egyptské provincii Ismáílija zemřelo nejméně 18 lidí, z nichž většinu tvořili dětští dělníci ve věku 13 a 14 let, kteří byli na cestě za prací na farmě.
Dopravní nehody jsou v Egyptě běžné a často bývají přičítány bezohledné jízdě, špatné údržbě vozidel a nevymahatelnosti předpisů, poznamenala agentura AFP. V minulém roce přišlo na egyptských silnicích o život bezmála 6 000 lidí, vyplývá z údajů egyptského statistického úřadu.
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