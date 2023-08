Proč hořela Havaj: vítr lámal sloupy rozvodů, elektřina zůstala zapnutá

Probudil ho kvílivý vítr, jenž se za svítání proháněl havajským Maui. Shane Treu vyšel ven a uviděl, jak se dřevěný sloup elektrického vedení náhle bleskově zlomil. Jeho jiskřící a praskající vedení spadlo do suché trávy pod ním a rychle zapálilo řadu plamenů. Zavolal na tísňovou linku a poté na Facebook začal nahrávat video..

Byl to právě on, kdo zachytil první okamžiky nejsmrtelnějšího požáru v USA za více než sto let. „Slyšel jsem bzučení a bzučení... Bylo to skoro, jako by někdo zapálil ohňostroj. Prostě to vyběhlo přímo na kopec k větší hromadě trávy a pak, při tom silném větru, ten oheň vzplál,“ říká 49letý zaměstnanec resortu v Lahaině.

New video from Shane Treu, local resident of Lahaina, Maui, Hawaii.



In the video, he shows a downed power-line on the boulevard that started a fire. He says the power was down after the line fell but then it "came back."



— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 14, 2023

Nyní se jeho záběry objevily jako klíčový důkaz, který ukazuje na spadlé rozvodné sítě jako na možnou příčinu požáru. Společnost Hawaiian Electric čelí kritice za to, že při varování před silným větrem nevypnula elektřinu, i když se desítky stožárů začaly vyvracet. Je již podána hromadná žaloba, která požaduje, aby společnost nesla odpovědnost za smrt více než stovky lidí. Žaloba se odvolává na dokumenty společnosti, z nichž vyplývá, že si byla vědoma toho, že preventivní vypínání proudu, jaké se používá v Kalifornii, je účinnou strategií prevence požárů, ale nikdy je nepřijala.

Mohou být i jiné příčiny

„Nikdo nemá rád vypínání proudu, je to nepohodlné, ale každá společnost, která zná značné riziko požárů, zejména riziko požárů způsobených větrem, to musí udělat a musí mít plán,“ říká Michael Wara, odborník na požáry, který je ředitelem programu klimatické a energetické politiky na Stanfordově univerzitě. V tomto případě tak energetická společnost neučinila. „Může se do budoucna ukázat, že existují i jiné příčiny tohoto požáru a vedení nemá hlavní vinu,“ podotkl Wara.

Hawaiian Electric se zatím k obviněním v žalobě nebo k tomu, zda už někdy předtím vypnula proud kvůli silnému větru, odmítla vyjádřit. Prezidentka a generální ředitelka podniku Shelee Kimurová však na pondělní tiskové konferenci poznamenala, že při rozhodování záleží na mnoha faktorech včetně možného dopadu na lidi, kteří jsou závislí na specializovaném lékařském vybavení, a na hasiče, kteří potřebují energii k čerpání vody.

„I v místech, kde se to používá, je to kontroverzní a není to všeobecně přijímané,“ řekla. Šéf policie na ostrově Maui John Pelletier na tiskové konferenci také vyjádřil rozčarování nad tím, že si lidé stěžují jednak na to, že elektřina nebyla odpojena dříve, a jednak na to, že příliš mnoho lidí je nezvěstných kvůli nedostatku mobilních telefonů a internetu.

Mikal Watts, jeden z právníků, kteří stojí za žalobou, řekl tento týden agentuře AP, že je na Maui, vyslýchá svědky a shromažďuje souběžně natočená videa. „Existují totiž věrohodné důkazy, zachycené na videu, že přinejmenším jeden ze zdrojů vznícení elektrického vedení vznikl pádem stromů do elektrického vedení společnosti Hawaiian Electric,“ řekl Watts, který potvrdil, že má na mysli právě Treuovy záběry.

Treu nahrál 8. srpna od 6:40 ráno tři videa na Facebook, pouhé tři minuty poté, co úřady podle svých slov obdržely první hlášení o požáru. V jedné ruce držel hadici a v druhé telefon a živě vysílal, když přijely první policejní vozy, a je na nich slyšet, jak policisty varuje před elektrickým vedením pod napětím ležícím na silnici.V jednom okamžiku přibližuje kameru na kabel visící v ohořelém kousku trávy, obklopený oranžovými plameny.

Treuův soused Robert Arconado také nahrál videa, která později poskytl agentuře AP. Na Arconadových záběrech, které začínají v 6:48, je vidět osamělého hasiče, jak míří k plamenům, které se stále šíří na západ z kopce a po větru podél silnice Lahainaluna Road směrem do centra města. V devět hodin ráno prohlásili představitelé Maui, že požár je „100procentně lokalizován“, a hasiči odjeli. Kolem 14. hodiny však Arconado uvedl, že se stejná oblast znovu rozhořela.

Nedbalost, nebo nerozvážnost?

„Tvrdíme, že bylo porušeno mnoho regulačních zákonů, které vyžadují údržbu vedení,“ uvádí James Frantz, šéf jedné z několika právních firem, které v pondělí podaly žalobu na Hawaiian Electric.

V oblastech suché vegetace běžně požáry vnikají různými způsoby, třeba nedopalkem cigarety nebo pyrotechnikou. Za účasti větru ale může dojít ke stržení elektrického vedení, a to například vyvrácením blízkého stromu, který způsobí jiskření, jež suchou trávu podpálí. Tato příčina opakovaně vyvolala smrtelné požáry například na západě USA, zejména v Kalifornii.

Energetické společnosti se už nějakou dobu požárům snaží předcházet tím, že stromy v blízkosti rozvoden a vedení ořezávají. Čím dál tím více vedení se také umisťuje pod zem a nadzemní části se lakují ochrannými nátěry. Běžnou praxí je též tzv. vypínání vedení pro veřejnou bezpečnost, které zákazníky sice rozčiluje, avšak pravděpodobné riziko vzniku požáru minimalizuje.

Investoři se nyní strachují o zapojení Hawaiian Electric do současné havajské katastrofy. Pokud by se totiž prokázalo, z něj možné pramenící závazky by firmu nenávratně poškodily.

„Otázkou zůstává, zda udělali vše, co bylo v jejich silách, aby této události zabránili,“ říká analytik Shahriar Pourreza, který se zabývá akciemi společnosti Hawaiian Electric pro Guggenheim Securities. „Byla to hrubá nedbalost, nebo nerozvážnost?“ ptá se.

Bloomberg tvrdí, že akcie společnosti se jen za uplynulý týden propadly už o více než 40 procent a zaznamenaly tak největší jednodenní ztrátu za posledních 19 let.