V zeleni Havaje se ukrývá jediný ručně tesaný hinduistický chrám na Západě

Nápad postavit chrám na tak nečekaném místě vzešel z mystické vize hinduistického učitele a zakladatele havajské komunity Satgurua Sivayi Subramuniyaswamiho. Ten prý jednoho dne spatřil Šivu, jak sedí na velkém balvani právě v těchto místech. Tak to alespoň popisuje jeho žák a nynější mnich Paramacharya Sadasivanatha Palaniswami.

Oba Indové na Havaj přišli v roce 1968. Samotná výstavba chrámu, na kterou Palaniswami od začátku až do konce dohlížel, pak začala v roce 1990. Mniši tehdy v Indii vybudovali celou vesnici pro řemeslníky, kteří se na náročném úkolu podíleli. Vše se dělalo ručně.

„Náš guru věřil, že elektřina s sebou přináší magnetické silové pole a psychické následky. Jako když během bouřky vypadne proud a najednou se něco změní. Nastane jisté ticho a klid,“ vypráví mnich.

Prostory chrámu osvětlují jen olejové lampy, nejsou tam větráky ani klimatizace. Zato je tam na 3 600 kamenů, sloupů a trámů. Na celou výstavbu padlo kolem 1,5 tisíce tun žuly.

Pokud jde o architektonický styl budovy, odvozuje se od éry královské dynastie Čólů, která jižní Indii a Srí Lance vládla úctyhodných patnáct set let. „V Indii byste mohli něco takového postavit, ale nikdo to neudělal. Tady je to skoro nemožné, a přesto se to stalo,“ říká okouzleně kazatel Pravinkumar Vasudeva. Dorazil v březnu, kdy byl chrám vysvěcen.

V unikátním chrámovém komplexu žijí jen muži. Mniši celé dny věnují studiu šivaismu, což je větev hinduismu, v níž má bůh Šiva výsadní postavení. Hlavním božstvem je zde sedmisetkilový křemenný krystal šivalingam, abstraktní zobrazení Šivy. V areálu se nachází také chrám Kadavul zasvěcený Šivovi v podobě kosmického tanečníka neboli Natarádži.

Na Havaji žije zhruba 1,4 milionu obyvatel. K hinduistům se hlásí méně než procento z nich a přímo na Kauai jich podle některých odhadů není ani padesát. To však neodradilo zhruba dvě desítky mnichů od toho, aby šířili svou víru a vábili sem poutníky z celého světa. Iraivan, jak zní název chrámu, v tamilštině znamená „ten, kdo je uctíván“.

V devadesátých letech mniši kromě budování chrámu plnili ještě jeden důležitý úkol. Digitalizovali agamy neboli starobylé texty vyryté na palmových listech, řekl Palaniswami. Tyto křehké texty jsou podle něj „jakousi uživatelskou příručkou“ šivaismu. Nyní si může kdokoli přečíst návody na vše od vedení chrámu a slavení svátků až po přípravu jídla a vedení rodiny.

Když Šiva uronil slzu pro lidstvo

Mnich Palaniswami nosí splývavé šafránové roucho a hustý stříbrný plnovous. Vlasy má na hlavě sepnuté do drdolu ozdobeného červeným květem ibišku. Na čele má pruhy posvátného popela, uprostřed zvýrazněné tečkou. Po většinu dní jezdí muž, který vede také internetové stránky řádu a oddělení publikací, v golfovém vozíku po klikatých cestičkách a pečuje o zdejší flóru – plumérie, orchideje, ibišky, mučenky, sekvoje, lotosy a byliny.

Společně se svým guru vysadil 108 stromů rudrakša. Ty pocházejí z Nepálu a na Západě se vyskytují jen zřídka. Slovo „rudrakša“ v sanskrtu znamená „Šivova slza“. Stromy nesou modré plody a jejich semena se používají k modlitbám, meditaci a ochraně. „Šiva byl na nebi a shlížel dolů na zem, a když viděl těžký úděl lidí, tak ho to dojalo, že se rozplakal a slza se mu skutálela po tváři a dopadla na zem,“ řekl Palaniswami.

„Z této slzy vyrostl první strom rudrakša,“ dodává. Dnes se stromy tyčí do více než třicetimetrové výšky a mají silné kořeny. Mniši semínka pod tlakem omývají a navlékají je do meditačních mal, které nosí jako připomínku Šivova soucitu, říká Palaniswami, který nyní plánuje vybudovat veřejnou meditační místnost.

Přitom ještě než se zakladatel Subramuniyaswami stal duchovním učitelem, živil se jako tanečník baletu v San Franciscu. Na konci padesátých let pátral po někom, kdo ho přivede na spirituální cestu, a na Srí Lance se seznámil s šivaismem. Jeho guru mu tehdy vštěpoval, aby postavil „most mezi východem a západem“, pokračuje Palaniswami s tím, že Subramuniyaswami pak na Kauai „pocítil posvátnou přitažlivost“.

V té době tam byl zchátralý resort Tropical Inn. Původní obyvatelé Havaje však tomuto pozemku odjakživa říkali Pihanakalani neboli „plnost nebes“. Subramuniyaswami si toho byl vědom a dbal na to, aby budoucí chrám nepobuřoval ani domorodé havajské duchy.

Oslovil proto Lynn Muramotovou, místní buddhistickou vůdkyni, která si prošla podobnou situací. Je prezidentkou Mezinárodního centra Lawai na Kauai, které zahrnuje osmaosmdesát šingonských buddhistických svatyní na starobylém posvátném místě, kam kdysi Havajci přicházeli za léčením. Muramotová se tehdy spojila s havajskými duchovními.

A podobně to udělali i zdejší hinduisté. „Už samotný fakt, že na ostrově máme lidi, kteří se starají o naše historická místa, uvědomují si jejich hodnotu a vzorně o ně pečují, je pozoruhodný,“ říká odbornice na havajskou domorodou kulturu Sabra Kauka. Chválí také péči mnichů o krajinu, od výběru rostlin až po kontrolu invazivních druhů.

Subramuniyaswami podle svého žáka vždy upřednostňoval budování kontaktů napříč vírami. A když Havaj letos v srpnu postihly ničivé požáry, jeho chrám pomohl spojit dárce z řad hinduistů s místními skupinami, jež organizovaly potřebnou pomoc.

Klášterní chrámový komplex, přístupný veřejnou branou, také pomáhá propojit návštěvníky s něčím větším. Devajyothi Kondapi z amerického Portlandu jen slýchala příběhy o velkých světcích a mudrcích ve starověké Indii, kteří žehnali a světili zemi. „Tady cítím jejich přítomnost,“ řekla během návštěvy, na kterou se vydává několikrát do roka. „To, co z tohoto místa dělá božské místo, je kázeň mnichů.“

Mniši skládají slib celibátu, nenásilí a vegetariánství. Sami žijí v chýších a každý den vstávají ve čtyři hodiny ráno. Začínají bohoslužbou a meditací. Následuje práce na zahradě, v řezbářské díle, kuchyni či jinde. O svých životech před vstupu do havajského řádu nemluví.

Současný vůdcem řádu je Bodhinatha Veylanswami, podle nějž je konečným cílem lidí dosáhnout jednoty s nejvyšší bytostí. Jeho oblíbeným meditačním místem v areálu je místo, kde se mírný vodopád setkává s tryskající řekou Wailua, jež je pro některé původní obyvatele Havaje posvátná. Říká, že tam cítí transformační sílu, zejména když zpívá Šivovo jméno.

Sannyasin Tillainathaswami, který zde žije už přes deset let, pak míní, že ho tato starobylá praxe přitahuje, protože se při ní noří do hloubky smyslu vlastní existence. „Když najdete střed sebe sama, našli jste to, co je středem všeho.“