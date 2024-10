Izrael potvrdil, že na začátku října zabil možného nástupce Nasralláha

Gangy na Haiti zesilují útoky na oblasti, které ještě neovládají. V úterý na to podle agentury Reuters upozornila ředitelka Integrované kanceláře OSN na Haiti (BINUH) María Isabel Salvadorová....

Úmysl jít do sněmovních voleb v příštím roce opět v koalici SPOLU oznámí ODS, KDU-ČSL a TOP 09 velmi brzy, řekl v rozhovoru s ČTK premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala. Zásadní je podle...

„Joe, on nesmí vyhrát.“ Evropští lídři jsou vyděšení z Trumpova návratu, řekl Biden

Světoví lídři jsou vyděšení z možného návratu amerického exprezidenta do Bílého domu. V úterý, přesně dva týdny před prezidentskými volbami v USA, to podle agentury AP během projevu ve státu New...