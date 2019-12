Hlavně zachovat klid, říká o velkých neštěstích vyšetřovatel hasičů

Jak se mají lidé zachovat, pokud jsou účastníky neštěstí takového rozsahu, jakým je to páteční na Slovensku?

Podobný zásah je pro hasiče velmi složitý. V budově došlo k velké explozi, která ji narušila. Toto je dost extrémní případ, v domě navíc hoří, to záchranné práce velmi komplikuje. Ty proto musí probíhat zvnějšku budovy, vnitřek totiž může být narušen. Rady jsou v takových situacích velmi složité. Lidé by ale každopádně měli hlavně zachovat klid. A pokud je to možné, neprodleně využít nouzových cest.

Vyšetřovatel pražských hasičů Martin Kavka

Jak na sebe třeba upozornit, aby o mně záchranáři věděli, když v hořícím domě uváznu?

Myslím, že tomto konkrétním prešovském případě hasiči měli dobrý přehled o tom, kolik lidí se v domě zacházelo. Obecně ale platí, že upozornit na sebe je důležité. Třeba tak, že si stoupnu k oknu a budu mávat. Například bílým kapesníkem. Prostě na sebe jakkoliv upozornit. Je-li to možné, volat na tísňovou linku a co nejpřesněji popsat, kde se nacházím.

Je dobrá strategie vystoupat na střechu a čekat tam na záchranu, jak to někteří v Prešově udělali?

Pokud nemám jinou možnost a schodiště jsou zavalená nebo v plamenech, je to asi jediná cesta. Když mají hasiči dostatek výškové techniky, lidi na střechách zachrání. Pomoci může i vrtulník. Musí ale být trpěliví. Všechny okolnosti jsou ale při zásazích dost odlišné. Prioritou pro hasiče vždycky je uhasit požár a každého dostat bezpečně pryč. Naopak vyskakovat z okna z nějakých vyšších pater už je dost extrémní.

Co když jsou přítomny děti?

Znovu - důležité je zachovat chladnou hlavu. Každý rodič asi bude chtít zachránit především své dítě. Lidé by si každopádně měli pomáhat i navzájem. Myslet ale také na sebe, pokud je místnost zakouřená, dát si přes ústa mokrý kapesník, pohybovat se hlavně při zemi.

Co lidé v okolí neštěstí? Jak ti se mají zachovat?

To je další věc. Nejlepší je se v okolí zásahu pokud možno vůbec nezdržovat. Všichni další lidé, kteří se v daném prostoru nacházejí, záchranné práce velmi komplikují. My potřebujeme hlavně klid na práci. Je třeba mít na paměti, že když tam každý telefonuje a živě streamuje na internet, také blokuje mobilní síť. Pokud vím, tak v Prešově byly evakuovány i okolní domy a policie lidi udržuje v bezpečné vzdálenosti od budovy.