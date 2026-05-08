Hasiči v uzavřené zóně černobylské elektrárny bojují s požárem po pádu dronu

Autor: ,
  12:50
V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny bojují podle ukrajinských úřadů hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. V pátek se požár rozšířil na odhadovanou plochu více než tisíc hektarů, práci hasičů ztěžují nárazy větru a obtížný terén.

Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) na facebooku zveřejnila snímky a videa na nichž je vidět hustý dým stoupající k obloze, spálený les a zasahující hasiči. „Situaci komplikuje suché počasí, silný vítr a nebezpečí min v některých částech území, což výrazně omezuje možnosti hašení,“ doplnil úřad v příspěvku.

Jaderné riziko to není, ubezpečuje Drábová. V Černobylu opět hoří

Úřady neupřesnily, zda požár vypukl po pádu ruského nebo ukrajinského dronu. Obě země na sebe denně útočí pomocí velkého množství bezpilotních letounů, z nichž část přelétá nad oblastí Černobylu, připomíná AFP.

Hasiči u Černobylské elektrárny bojují s rozsáhlým lesním požárem. (8. května 2026)
Radiace v oblastech zasažených požárem zůstává podle správy černobylské rezervace v normálních mezích. Podle DSNS zůstává radiační situace normální i na zbytku území Ukrajiny. Černobyl leží asi 130 kilometrů od Kyjeva a přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.

U Černobylu hoří kontaminovaný les, vědce děsí radioaktivní částečky

Jaderný reaktor v Černobylu explodoval v dubnu 1986, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Tisíce obyvatel z okolí elektrárny musely být evakuovány a prakticky nad celou Evropu se rozšířil oblak radiace. Sovětské úřady nasadily obrovské množství personálu a vybavení, aby se pokusily zvládnout následky havárie. Poslední funkční reaktor elektrárny byl odstaven v roce 2000.

