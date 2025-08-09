V noci na sobotu čeští hasiči hlídali pětikilometrový úsek místní cesty s cílem ochránit okolní obydlí a podařilo se jim uhasit několik ohnisek.
Od rána nad oblastí opět létají hasící letadla. „Letecké hašení probíhá přímo nad námi a občas dostaneme i sprchu,“ napsali hasiči v příspěvku s videem letounů.
Z velké části postižené oblasti stoupá dým a snímky v místních médiích ukazují domy zničené plameny, píše agentura Reuters. Stanice ERT News nicméně informovala, že situace se v tuto chvíli zlepšuje a podle řeckých hasičů je požár na ústupu.
Boj s ohněm však bude pokračovat celý den kvůli velkému počtu roztroušených ohnisek, uvádí ERT News. Riziko opětovného vzplanutí je obrovské právě kvůli silnému větru.
Požár v pátek vypukl v okolí města Keratea, které se nachází zhruba 35 kilometrů od Atén a 15 kilometrů od aténského mezinárodního letiště. Úřady vyhlásily evakuaci několika osad. V jednom z domů v oblasti zásahu byl nalezen mrtvý starší muž, který podle médií žil osaměle.
