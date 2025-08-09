Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo dostat pod kontrolu, ale evakuace z rizikových oblastí pokračují vzhledem k tomu, že celý víkend má foukat silný vítr. Český tým je nasazen u obce Chárvalo, vzdálené přibližně 50 kilometrů od Atén, a problém pro něj představuje právě vítr, jehož nárazy dosahují až 70 kilometrů v hodině.

V noci na sobotu čeští hasiči hlídali pětikilometrový úsek místní cesty s cílem ochránit okolní obydlí a podařilo se jim uhasit několik ohnisek.

Od rána nad oblastí opět létají hasící letadla. „Letecké hašení probíhá přímo nad námi a občas dostaneme i sprchu,“ napsali hasiči v příspěvku s videem letounů.

Z velké části postižené oblasti stoupá dým a snímky v místních médiích ukazují domy zničené plameny, píše agentura Reuters. Stanice ERT News nicméně informovala, že situace se v tuto chvíli zlepšuje a podle řeckých hasičů je požár na ústupu.

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

Boj s ohněm však bude pokračovat celý den kvůli velkému počtu roztroušených ohnisek, uvádí ERT News. Riziko opětovného vzplanutí je obrovské právě kvůli silnému větru.

Požár v pátek vypukl v okolí města Keratea, které se nachází zhruba 35 kilometrů od Atén a 15 kilometrů od aténského mezinárodního letiště. Úřady vyhlásily evakuaci několika osad. V jednom z domů v oblasti zásahu byl nalezen mrtvý starší muž, který podle médií žil osaměle.

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

Kdo je král bitcoinů? Přece himálajský Bhútán. Chce si tak vydělat na rozvoj

Premium

Bhútán si v řadě věcí jede po vlastních kolejích a na okolní svět se moc neohlíží. Himalájské buddhistické království třeba jako vůbec první na světě kompletně zakázalo kouřit na veřejnosti. Místo...

9. srpna 2025

Trump postrčil Arménii a Ázerbájdžán k míru, pojmenují po něm dopravní koridor

Lídři Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě za přítomnosti Donalda Trumpa podepsali deklaraci o ochotě uzavřít mírovou dohodu, která by měla udělat tečku za letitým sporem o Náhorní Karabach. Dohoda...

8. srpna 2025  23:22,  aktualizováno  23:50

