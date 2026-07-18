Hasiči v Norsku bojují s nejrozsáhlejším požárem za 100 let. Naději přináší déšť

Přes noc na místě zasahovaly stovky hasičů a příslušníků civilní obrany. Po setmění musely ukončit činnost hasicí vrtulníky, a hasiči proto spoléhali především na pozemní techniku. Doufají, že by jim při hašení mohl pomoci déšť, který začal brzy ráno a podle předpovědí by měl trvat většinu dne. Nicméně hlášené jsou také blesky, které by naopak situaci mohly zhoršit, mimo jiné proto, že znemožní nasazení vrtulníků.
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Požár v Norsku zničil přes 100 domů, hasiči bojují s větrem. Příčina je neznámá
Velitel zásahu Frode Presthus v pátek pozdě večer uvedl, že požár se poněkud uklidnil a od posledního hlášení se nerozšířil do dalších obytných domů. Situace byla stejná i v sobotu ráno. Oheň se však podle Presthuse šíří do lesa, takže se z něj stal rozsáhlejší lesní požár, který postupuje na jih. Plán je, že hasiči spolu s civilní obranou vyrazí z jihu a budou hasit směrem na sever.
Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Tři lidé byli lehce zraněni – jeden hasič utrpěl lehké popáleniny, příslušník civilní obrany a jeden civilista se nadýchali kouře. Civilista byl převezen do nemocnice.
V sobotu se má podle uskutečnit tisková konference o požáru. Její přesný čas zatím nebyl oznámen. Požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen, a velmi rychle se rozšířil. Zatím není známo, jak přesně vznikl.
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Hasiči bojují s požáry napříč Evropou. Snímky ukazují zpustošené země
Podle norských médií se jedná o nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Historici oslovení webem Dagbladet uvedli, že kromě požáru v jihozápadním Laerdalu v lednu 2014 se v Norsku za posledních 100 let nevyskytly žádné zvlášť rozsáhlé požáry.
Požár v Laerdalu se tehdy označoval za největší v době míru od roku 1923 – popelem lehlo 42 budov, z toho 17 bylo domů. Krátce nato začalo ve Flatangeru v centrální části země hořet vřesoviště a 64 domů lehlo popelem.