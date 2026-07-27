V obou zemích muselo kvůli nebývale silným požárům opustit domovy a turistická zařízení na 300 tisíc lidí.
Ve Francii se oheň v regionu okolo města Bordeaux začal šířit v polovině minulého týdne a o víkendu se přiblížil až na 15 kilometrů k tomuto přístavnímu městu s více než čtvrt milionem obyvatel.
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„Takový rozsah požáru nepamatujeme,“ uvedl v pondělí starosta města Cestas na předměstí Bordeaux Jerome Steffe. S ohněm, který do neděle zachvátil území o rozloze 42 tisíc hektarů, i přes noc bojovalo množství hasičů a podle pondělního prohlášení prefektury se plameny nerozšířily. Panují však obavy, že návrat veder očekávaný tento týden situaci zkomplikuje.
Dopoledne se kvůli požárům sejde vládní krizová skupina pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona. Ministr vnitra Laurent Nuňez označil v neděli intenzitu letošních požárů v zemi za bezprecedentní a vývoj ohně sužujícího Gironde za nepředvídatelný.
Živel si v neděli vyžádal uzavření 60 kilometrů hlavní dálnice A63 z Bordeaux ke španělským hranicím a zastavení provozu vlaků jižně od Bordeaux na úseku dlouhém přibližně 100 kilometrů.
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Ve Španělsku nadále hoří rozsáhlé plochy v regionech u Madridu a Valencie, k jejichž šíření o víkendu přispíval silný vítr. Místní prefekt Francisco Martín Aguirre v pondělí nicméně oznámil, že během dne se budou moci vrátit někteří lidé evakuovaní z oblasti u španělské metropole. Znovu otevřít by se měl například kemp El Escorial, z něhož muselo odejít 4500 lidí, vrátit by se měli i obyvatelé domova pro seniory ve městě San Martín de Valdeiglesias.
Celková situace kolem požárů však podle španělských bezpečnostních složek zůstává složitá a hasičům bude nadále komplikovat práci vítr, který by v pondělí v nárazech měl podle meteorologů dosahovat rychlosti až 30 kilometrů v hodině.
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26. července 2026