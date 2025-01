Los Angeles zrůžovělo. Směs pomáhá hasit, vše ale obarví a je toxická

Nad obzorem se objevuje velké proudové letadlo. Kdyby pod ním nezuřil největší požár v historii Los Angeles, mohlo by se zdát, že má technické problémy. Pilot McDonnellu Douglas DC-10 však přesně kopíruje terén a když se dostane nad cílovou oblast, otevře nádrže a na vegetaci dosud odolávající živlům vypustí velký růžový mrak.

Ten se snese na zem a tenkou vrstvou pokryje vše, co mu přijde do cesty. Ulice losangeleských předměstí tak v uplynulých dnech zahalila růžová barva. Pochopitelně nejde o rozmar hasičů, nasazení výrazné hasební látky má důvod – do vody se totiž v případě lesních požárů přimíchávají některé chemikálie, takzvané zpomalovače hoření.

Ve Spojených státech je jejich hlavním dodavatelem společnost Perimeter, příměs se jmenuje Phos-Chek a američtí hasiči ji používají už od roku 1963. Nejde jen o výsadu zámoří, podle zprávy agentury AP je tato látka vůbec nejpoužívanější při likvidaci požárů po celém světě. Přesné složení pochopitelně vedení společnosti tají, obecně pouze uvádí, že v ní najdeme 80 procent vody, 14 procent solí používaných v hnojivech, šest procent barviva a inhibitory koroze.

Jak je ze složení patrné, barva je v celém mixu jaksi navíc, hasičům pomáhá rozpoznat, kam přesně hasební směs dopadla, píše BBC. „Jde o vizuální pomůcku pro hasiče i piloty, po pár dnech barva postupně vybledne,“ uvádí firma na svých webových stránkách. Hasiči ji paradoxně nepoužívají primárně na likvidaci požáru, ale spíše na zpomalení jeho šíření. Letouny míří do zatím nezasažených míst a tam látku shazují.

Nepříznivé počasí přiživí požáry V Los Angeles a okolí zuří zejména požár s názvem Palisades, který již sežehl 96 kilometrů čtverečních plochy, a požár Eaton, který spálil 57 kilometrů čtverečních. Silný suchý vítr situaci ještě zhoršuje tím, že vrhá žhavé uhlíky do dalších míst s vyschlým křovím. Zatímco v pátek a sobotu se hasiči snažili využít krátkého útlumu, v neděli se do oblasti vrátil silný vítr o nárazech až 110 kilometrů za hodinu. Podle předpovědi budou nepříznivé povětrnostní podmínky pokračovat i tento týden. Zdroj: ČTK

Směs pokryje vegetaci či jakékoli další povrchy, ulpí na nich a díky specifickému složení se neodpařuje. Tenký film pak ztěžuje hoření. „Anorganické soli, jednoduše řečeno, mění vzorec, jak povrch hoří. Zejména zmenšením přístupu kyslíku,“ vysvětluje Stanton Florea, mluvčí organizace National Interagency Fire Center, která koordinuje hašení požárů na západním pobřeží Spojených států.

Pokud se požáry podaří zlikvidovat, doporučuje společnost Perimeter rychlý úklid. „Čím déle Phos-Chek schne, tím obtížnější je pak jeho odstranění,“ uvádí. Na likvidaci stačí, při zasažení menších ploch, obyčejné čisticí prostředky. V případě plošného čištění je vhodné použít vysokotlaký čistič.

Jak už bylo řečeno, primárně speciální směs shazují na cíl letouny a helikoptéry. Výjimkou je Canadair CL-415 Super Scooper, který umí nabírat čistou vodu za letu přímo z hladiny. S požárem v Los Angeles však bojují desítky dalších strojů, například čtyřmotorový letoun C-130 Hercules a kompaktní Grumman S-2T, do operace se zapojily i některé proudové stroje, například zmíněný McDonnell Douglas DC-10. Všechny mají jedno společné – po shození se musí vrátit na letiště. To sice prodlužuje celý proces, do směsi však lze nadávkovat i zpomalovač hoření.

Toxická daň za záchranu životů

Účinná látka ovšem skýtá i nezanedbatelná rizika, některé druhy obsahují mimo solí i těžké kovy a další toxické látky, které pronikají do půdy i vodních zdrojů. „K zátěži znečištěného ovzduší tak přidávají další nálož pro životní prostředí,“ uvedl pro list The New York Times Daniel McCurry z katedry životního prostředí na Univerzitě Jižní Kalifornie. Ve svém výzkumu zjistil, že některé hasební směsi používané v Kalifornii obsahují například chrom a kadmium.

Mezi lety 2009 až 2021 použili hasiči po celých Spojených státech na 1,7 miliardy litrů zpomalovačů hoření, což odpovídá úniku zhruba 400 tun těžkých kovů do životního prostředí. Výrobci směsí tyto statistiky i výzkum McCurryho nepřekvapivě odmítají. „Naše produkty splnily všechny testy v oblasti možného dopadu na životní prostředí,“ tvrdí mluvčí Primeteru Dan Green.

Přes jeho odmítavý postoj je patrné, že těžké kovy do okolí po masivních lesních požárech vždy unikají. Dokazují to rozbory vody i postupy samotných hasičů, kteří se snaží kolem vodních zdrojů budovat zábrany. Ty chrání vodní zdroje před případným znečištěním chemikáliemi i všemi dalšími následky požárů.

Otázkou však podle zámořských médií zůstává, zda nejde jen o malou daň za záchranu životů i majetku. Nedávný celosvětový průzkum ukázal, že znečištění ovzduší způsobené lesními požáry stojí ročně za smrtí 675 tisíc lidí, v Americe data ukazují od roku 2002 nárůst těchto úmrtí o masivních 77 procent.