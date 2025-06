Univerzita tím rozšířila svou dřívější žalobu, kterou podala v rámci širšího sporu s republikánským prezidentem, aby tak reagovala na Trumpův výnos oznámený ve středu večer.

Ten uvádí, že pozastavení vstupu do země se týká cizinců, kteří chtějí v rámci studentského výměnného programu zahájit studium na Harvardově univerzitě. Současně vyzývá ministra zahraničí Marca Rubia, aby zvážil, zda neodebrat víza těm cizincům, kteří na Harvardu již studují.

„Tento výnos upírá tisícovkám studentů Harvardu právo přijet do této země za vzděláním a za svými sny a univerzitě upírá právo je vyučovat. Bez svých zahraničních studentů není Harvard Harvardem,“ uvedla škola ve čtvrtečním podání k soudu.

Soudkyně Allison Burroughsová následně rozhodla, že Trumpovo nařízení zakazující cizincům vstup do Spojených států za účelem studia na Harvardu by způsobilo „okamžitou a nenapravitelnou újmu“ ještě předtím, než budou mít možnost celou věc přezkoumat soudy.

Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová označila Harvard za „semeniště protiamerických, antisemitských a proteroristických agitátorů“. Škola tato nařčení již dříve popřela. „Harvard svým chováním ohrozil integritu celého systému amerických studentských a výměnných víz a riskuje ohrožení národní bezpečnosti. Nyní musí čelit důsledkům svého jednání,“ uvedla mluvčí ve čtvrtečním prohlášení.

Trump svůj krok zdůvodnil potřebou posílit národní bezpečnost a také tím, že na univerzitě se podle něj prudce zvýšila kriminalita. Výnos nicméně počítal s výjimkami pro zahraniční studenty, jejichž vstup do USA by byl v národním zájmu. To, zda tomu tak je, by určilo ministerstvo zahraničí či ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Omezení vstupu pro cizince zamýšlející studovat na Harvardově univerzitě podepsal Trump na šest měsíců, je možné ho ale prodloužit.

Harvardova univerzita už v druhé polovině května zažalovala Trumpovu administrativu kvůli zákazu samotného zápisu zahraničních studentů. Tehdejší rozhodnutí ministerstva vnitřní bezpečnosti pozastavit univerzitě možnost přijímat zahraniční studenty škola označila za protiústavní odvetu za to, že se postavila proti politickým požadavkům Bílého domu. Americká soudkyně Burroughsová pak univerzitě vyhověla a rozhodnutí administrativy dočasně zablokovala.

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6 800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu studentů. Podle agentury AP jde o studenty z více než stovky zemí, přičemž většina z nich studuje magisterské či doktorské obory. Zákaz studia by pro univerzitu představoval značnou akademickou i finanční ztrátu.

Trumpův nátlak na Harvard je součástí širší kampaně, v rámci které se republikánský prezident snaží přimět univerzity, právnické firmy, média, soudy a další instituce, které si zakládají na nezávislosti na stranické politice, aby se přizpůsobily jeho agendě, napsala agentura Reuters.