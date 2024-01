Královský plat za selhání na Harvardu. Bývalá rektorka dostane 900 tisíc dolarů

Gayová neustála tlak poté, co v Kongresu na slyšení k vlně antisemitismu na amerických univerzitách neslavně prohlásila na dotaz, zda výzvy ke genocidě Židů v důsledku války mezi Izraelem a Hamásem nebyly v rozporu s kodexy chování univerzit, že to závisí na kontextu.

Ve víru, který to rozpoutalo, se pak ukázalo, že není zrovna chloubou akademického světa, protože nevydala žádnou knihu, za dvacet šest let publikovala jen jedenáct odborných článků a za patami se jí táhne spousta případů plagiátorství. Bylo zřejmé, že rektorkou se stala z jiných důvodů. První osoba černé pleti, navíc s bonusem, že je žena a k tomu ještě dcera imigrantů z Haiti. Tomu se nedalo odolat. Vypadalo to tak pokrokově. Koho by zajímaly výkony.