Tajemné kanadské sídlo Harryho a Meghan. Neví se, kdo jej vlastní

Giustra však zjištění deníku označil jako smyšlená. Sídlo v hodnotě asi 14 milionů dolarů se nachází na ostrově Vancouver Island při jihozápadním pobřeží kanadské provincie Britská Kolumbie.

Harry a Meghan měli v kanadské „pevnosti“ čekat na krizové jednání, které na pondělí do svého sídla v anglickém Sandringhamu svolala královna Alžběta II. a přijít s myšlenkou na oddělení se od královské rodiny, tvrdí server Page Six, provozovaný deníkem New York Post.

Harry a Megan opakovaně odmítali sdělit, kdo je majitelem sídla. Britský deník Daily Mail s odvoláním na anonymního realitního agenta, podle něhož majitel „není Američan ani Kanaďan“ zjistil, že majitelem byl v roce 2014 izraelsko-ruský podnikatel a technologický investor Jurij Borisovič Milner, který v jednu chvíli vlastnil více než osm procent akcií Facebooku a pět procent akcií Twitteru.



Deník The Times upozorňuje, že podle uniklých dokumentů z karibských daňových rájů Panama Papers Milner své investice v technologické oblasti financoval prostřednictvím peněz získaných od ruské vlády. Jeho firma DTS Global uvedla, že „není nic neobvyklého na tom, když mezinárodní investiční firma akceptuje investice od mezinárodních investorů“.



Milner získal přístup do domu přes hudebního producenta Davida Fostera, který nicméně tvrdí, že Milner není současným majitelem. Tím má být jeho „známý“, jehož jméno nemůže odhalit.

Foster se zná s Meghan díky svojí ženě, zpěvačce Katherine McPheeové, která je kamarádkou vévodkyně. Chodila s ní do školy.

„Cítím se poctěn, že jsem mohl pomoci Meghan, protože jsem Kanaďan – a my Kanaďané jsme zemí commonwealthu. Jsem rád, že jsem jim dokázal najít klidné místo, aby si odpočinuli. Majitel sídla umožnil, abych to zprostředkoval a já jsem šťastný, že jsem to mohl udělat,“ řekl podle deníku The Times Foster, který měl zajistit královskému páru přístup k sídlu.

Server Page Six tvrdí, že pravým majitelem sídla je Fosterův přítel, důlní magnát a spoluzakladatel největšího nezávislého hollywoodského filmového studia Lionsgate, Frank Giustra. Kanadský miliardář je znám jako jeden z největších podporovatelů Clintonovy nadace, neziskové organizace založené bývalým prezidentem Billem Clintonem a jeho manželkou, neúspěšnou kandidátkou na prezidentský post Hillary Clintonovou.



Napojení magnáta na Clintonovy je poměrně kontroverzní. Giustra s Clintonem v roce 2005 odcestoval do Kazachstánu, kde se setkal s tamním autoritářským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem. Několik dní poté Giustra získal podíly ve třech státem vlastněných uranových dolech v hodnotě více než tři miliardy dolarů.



Několik měsíců po uzavření obchodu, s kterým mu měl pomoci bývalý prezident, dal Giustra 31,3 milionů dolarů Clintonově nadaci a slíbil, že jí dá dalších 100 milionů dolarů. Giustra i Clinton odmítají, že by bývalý prezident pomohl magnátovi zajistit obchod. Miliardář se později z Kazachstánu stáhl.

Giustra měl podle serveru Page Six pronajmout Harrymu a Meghan své sídlo zcela zdarma. Giustra na svém Twitteru napsal, že článek serveru je „kompletně vymyšlený“.



Podle deníku The Times by však nový připravovaný zákon Britské Kolumbie mohl odhalit vlastníka. Domy v exkluzivní oblasti jsou vlastněny společností Towner Bay Country Club, od které si nákupčí nekupují domy přímo. Místo toho platí za podíly v klubu. Skuteční vlastníci by podle nového zákona měli zveřejnit, zda jim domy patří.



Podle kritiků taková praxe umožňuje praní špinavých peněz. Zatím nicméně neexistují náznaky, že by majitel Mille Fleurs byl do praní špinavých peněz zapojen, poukazuje Daily Mail.