Cílem USA je sjednotit Západní břeh s Gazou, řekla viceprezidentka Harrisová

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v sobotu nastínila obecné představy Spojených států o tom, jak by Pásmo Gazy mělo vypadat po skončení konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Za žádných okolností by podle ni neměli být Palestinci z Pásma Gazy odsunuti. Měli by dojít k sjednocení těch, kteří žijí v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu.