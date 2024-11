Podpora celebrit škodí, potvrdila analýza. Vraťte se k rozumu, radí demokratům

„Volby jsou o odrážení národní nálady. Tyto obrovské mítinky s celebritami působily příliš pozitivně a oslavně. Někoho, kdo pracuje ve třech zaměstnáních, aby se uživil, to muselo opravdu štvát,“ uvádí Mattinsonová o podpoře Harrisové ze strany zpěváků a zpěvaček, jako je Eminem či Beyoncé, nebo herců a moderátorů, jako je Harrison Ford či Oprah Winfreyová.

Ve své analýze pro americký demokratický think-tank Progressive Policy Institute (PPI) zjistila, že voličům se spojení Harrisové s celebritami nelíbilo. „Přestaňte se s celebritami stýkat,“ řekl jeden demokratický volič, zatímco jiný, který hlasoval pro Trumpa, se domnívá, že Demokratická strana je jen pro „falešnou elitu a herce“, uvádí list The Times.

Ředitelka volební strategie labouristů pro letošní britské volby sama odjela do Spojených států, aby Harrisové pomohla porazit republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který ji za to ostře kritizovat. Mattinsonová se snažila Harrisové vštípit tutéž ideu, která podle ní pomohla vyhrát labouristům: soustředit se na voliče ze střední třídy, kteří čelí ekonomických problémům.

„Byli vlastenečtí, orientovaní na rodinu, bojovali s životními náklady: vyždímaní voliči z dělnické třídy, kteří chtěli změnu,“ popsala je Mattinsonová pro list The Guardian. Její rady však kampaň Harrisové ignorovala, což popsala jako „zklamání“.

Mattinsonová míní, že pokud demokraté chtějí opět vyhrávat volby, musejí se změnit. Navrhuje sedm klíčových bodů jejich nové politické orientace: zaměřit se na voliče z pracující třídy, lépe odrážet národní náladu, zaměřit se na ekonomiku, ukončit progresivní politiku a mluvit se selským rozumem, nabídnout silné a pragmatické vedení, zefektivnit vládu a prokázat vlastenectví tím, že na první místo postaví americké zájmy.

Will Marshall, zakladatel a výkonný ředitel PPI, analýzu ocenil a vyzval ke střetu uvnitř strany, což je podle něj jediný způsob, jak mohou centristé zvítězit nad levicovými progresivisty. „Na podlaze musí být krev. Nemůžete lidem jen říkat, že jste se změnili, musíte to ukázat. Jen čekat pár let a doufat, že to Trump pokazí, abychom se mohli vrátit, nebude fungovat.“

Je čas celebrit pryč?

Kampaň Harrisové si od masivní podpory celebrit slibovala zopakování úspěchu bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy, kterého oslavovala celá řada slavných lidí jakožto nositele změny v USA. Na rozdíl od neokoukaného a čerstvého Obamy však Harrisová byla součástí velmi neoblíbené administrativy prezidenta Joea Bidena, což podle pozorovatelů hrálo výrazně proti ní.

„Celebrity nic nezměnily, to nemohl nikdo. Kampaň byla od začátku chybná, protože ji řídil politicko-průmyslový komplex, kde neexistuje žádný postih za prohru,“ řekl poradce demokratů Hank Sheinkopf. „Celebrity nepřinutí lidi něco cítit. Jen dodají akci lesk, aniž by lidem dali to, co chtějí: politiku a směr.“

Podle ředitele Bleierova centra pro televizi a populární kulturu Roberta Thompsona slavní lidé mohou přimět lidi ke koupi oblečení a voňavek, ale v oblasti politiky jejich efekt nefunguje. „Ve skutečnosti je mnohem pravděpodobnější, že celebrita podporující kandidáta přiměje lidi změnit názor na celebritu, než že změní názor na kandidáta,“ dodává.

Pro demokraty tak nyní vystává otázka, zda se stále spoléhat na přízeň nejslavnějších lidí, když se zdá, že právě ta od nich spíše voliče z řad dělnictva odrazují. „Možná éra podpory od celebrit je u konce,“ poznamenává list The Guardian.

Trumpův paradox

Portál The Hill nicméně poukazuje na jistý paradox, že Trump sám je celebrita, který navíc zná jejich hodnotu. Mimo jiné jej podpořil nejsledovanější podcaster Joe Rogan, jenž je značně populární mezi mladými muži. Ti jsou jednou z hlavních demografických skupin, na které Trump cílil.

Podle Jennifer Brubakerové, specialistky na komunikaci ze Severokarolínské univerzity, však Trump dokázal lidi přesvědčit, že on a jeho příznivci jsou proti elitám, zatímco Harrisová byla spojena s celebritami, jež jsou považovány za tyto odtažité elity. „Takže to vlastně jen posílilo velkou část Trumpova poselství v tomto ohledu,“ dodává Brubakerová.