Bidenovy úspěchy jsou v moderní historii nevídané, uvedla Harrisová

„Bidenův odkaz úspěchů v moderní historii nemá srovnání“, řekla Harrisová, která vystoupila na setkání National Collegiate Athletic Association v Bílém domě. „Ano, můžete tleskat,“ dodala.

„V jednom funkčním období už předčil dědictví většiny prezidentů během obou funkčních období,“ pokračovala. Nezmínila přitom, jaké konkrétní úspěchy má na mysli.

Harrisová na akci oznámila, že Biden se rychle uzdravuje z nákazy covidem-19. Podle ní se chtěl události sám zúčasnit. O prezidentské kampani přímo nemluvila, soustředila se na vyzdvihování přítomných atletů z univerzit, všímá si list The New York Times.

Zmínila své přátelství s Bidenovým synem Beauem, s kterým se setkala jako kalifornská generální prokurátorka. „Vlastnosti, které Beau u svého otce ctil, jsou tytéž vlastnosti, které jsem každý den viděla u našeho prezidenta. Jeho čestnost, poctivost, oddanost víře a rodině, jeho velké srdce a láska, hluboká láska k naší zemi. Jsem přímým svědkem toho, že náš prezident Joe Biden každý den bojuje za americký lid a my jsme mu za jeho službu našemu národu hluboce, hluboce vděčni,“ řekla Harrisová.

Viceprezidentka těsně před vystoupením oznámila, že se odpoledne v rámci prvního dne své kampaně vydá do Wilmingtonu ve státě Delaware za svým štábem. „Jeden den za námi, zbývá 105 dní,“ uvedla na sociální síti X.

Biden v neděli oznámil, že odstupuje z klání o demokratickou nominaci na prezidenta. Vyjádřil podporu Harrisové, aby ji získala ona. Bude tak prezidentem jen jednoho funkčního období.

Výběr stranického kandidáta má nyní v rukou 4 000 delegátů ze všech států USA, z nichž měla drtivá většina na základě výsledků primárek podpořit nominaci Bidena. Do boje o nominaci se zatím kromě Harrisové nikdo jiný nepřihlásil. Demokraté o svém kandidátovi rozhodnou nejpozději na nominačním sjezdu, který se uskuteční v Chicagu od 19. do 22. srpna a hlasování delegátů by se mělo uskutečnit už na začátku srpna.

Před projevem Harrisová i Biden na sociální síti X připomněli svým příznivcům význam sounáležitosti. „Jsme Spojené státy americké - není nic, co bychom nedokázali, pokud to uděláme společně,“ uvedl Biden. Dodal, že tomuto pocitu zasvětil své prezidentství a „bude v tom pokračovat dnes, zítra a každý den, kdy budu mít tu čest být vaším prezidentem“. „Společně to vyhrajeme,“ napsala Harrisová.