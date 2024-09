Nová cesta vpřed? Harrisová ve své vizi kopíruje Bidena, na Trumpa hází špínu

Lidé z takzvaných swing states mají s Harrisovou jediný problém a nebojí se o něj podělit. „Co se týče ekonomických věcí, nic o ní nevíme,“ stěžují si na diskuzních fórech i v průzkumech. Jak už název těchto států velí, právě zde se budou rozhodovat volby, a demokratická kandidátka si proto výtky vzala k srdci. Ve čtvrtek zveřejnila dokument se vzletným názvem New Way Forward, volně přeloženo Nová cesta vpřed.

Místo odvážné vize však přišel umírněný soupis čísel a grafů, jenž se jen málo odklání od směru, který Americe načrtl prezident Biden. Nemusí na tom být nic špatného, za jeho vlády se Spojeným státům nedařilo vůbec špatně (viz box na konci článku), od Harrisové se však očekávalo mnohem více. Sama ostatně prohlašuje: „Nepleťte si mě s Bidenem, stojím na vlastních nohách.“ Dokument, který by podle trefného komentáře listu The Wall Street Journal dokázal sestavit i ChatGPT, přesto stojí za to prolistovat.

Brouzdání skrze 82 stran po čtenářích pochopitelně nikdo chtít nemůže, vezměme si to tedy v kostce. Úvod se nese v duchu „já jsem dobrá, Trump špatný“. S odkazem na vyjádření „takřka čtyřiceti“ ekonomů osloveních listem Financial Times a Chicagskou univerzitou Harrisová prezentuje grafy, podle kterých 70 procent oslovených věští zhoršení inflační situace v případě vítězství republikánského kandidáta. Podobně by na tom prý byl růst cen potravin.

Podpora střední třídy a investice do bydlení

Od strašení se přesouváme ke konkrétním věcem. Harrisová hodlá zvýšit daně pro bohaté Američany. „Aby platili do státní kasy férový podíl,“ vysvětluje. Biden navrhoval daň pro vysokopříjmové občany a firmy na 44,6 procenta, Harrisová mluví o 33 procentech. Vyšší výběr daní má jít na zlepšení péče o děti, dlouhodobou zdravotní péči pro důchodce i určitou formu hrazené rodičovské dovolené.

Řešením krize v ubytovacím sektoru jsou podle Harrisové štědré pobídky. Plánuje výstavbu levných dostupných domů pro rodiny, které se stěhují do svého prvního vlastního bydlení. Spoléhá se při tom na změnu smýšlení místních úřadů a „vývoj nových a pokrokových konstrukcí“, jež sníží náklady na výstavbu. „Právo na vlastní bydlení“ tím nekončí, Američané budou moci v případě koupě první nemovitosti žádat o dotaci ve výši až 25 tisíc dolarů (asi 600 tisíc korun), Harrisová nevylučuje ani celonárodní regulaci nájemného.

V plánu je rovněž evoluce zdravotnictví s větším příklonem k vládní kontrole celého systému. Za zmínku stojí například zastropování úhrady léků „z vlastní kapsy“ na částku dvou tisíc dolarů i regulace cen některých základních léčiv.

Trump Harrisovou opakovaně označuje za marxistku, jež bude pohromou pro drobné obchodníky i velké americké firmy. Demokratická kandidátka ve svém plánu kontruje příslibem nízkoúrokových či zcela bezúrokových půjček pro malé a začínající podniky. Ze státního rozpočtu vyčlení sto milionů dolarů na investice do datacenter, výroby polovodičů, biotechnologického sektoru a produkce udržitelných materiálů. S tím souvisí větší podpora obnovitelných zdrojů energie. „Musíme zajistit, aby Amerika nebyla závislá na ropě z ciziny,“ velí Harrisová.

Chybět nemohou ani sliby odborovým organizacím, které hrají ve swing states velkou roli. Přesto, že vedení vlivného odborového svazu The International Brotherhood of Teamsters po desítkách letech ve volbách nepodpoří demokraty.

Pomyslnou tečkou za změtí čísel a velkých slov je návrat na začátek. „Vše výše napsané si porovnejte s Donaldem Trumpem a Projektem 2025. Trump nebude bojovat za střední třídu, místo toho dělá politiku pro sebe a své miliardářské kamarády. Poskytne jim jen další kolo daňových úlev, které přidají biliony ke státnímu dluhu,“ píše se na závěr dokumentu (kompletní znění v angličtině ke stažení zde). Harrisová v něm opět připomíná údajné přímé napojení Trumpa na Projekt 2025, za nímž stojí konzervativní Heritage Foundation.

Harrisová Trumpa dotahuje

Paradoxní je, že na voliče nečitelná taktika Harrisové funguje. Chce se odlišit od Bidena, zároveň však ve svých opatřeních radikální kroky nedělá. Přesto ji v ekonomických otázkách podle průzkumů věří stále více Američanů. Do karet jí navíc hrají rostoucí akciové trhy, pokles cen pohonných hmot i snížení amerických úrokových sazeb poprvé za čtyři roky. Ve swing states Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu ještě před pár měsíci Trump nad Bidenem vedl v tématech ekonomiky o parník, nyní si drží zanedbatelný náskok od dvou do čtyř procentních bodů.

Harrisová mimo výše popsaného dokumentu zaútočila i prostřednictvím reklamních sporů, do kterých investovala miliony dolarů. Ústředním tématem je boj za střední třídu. A jak upozorňuje list The New York Times, opět není příliš originální, s podobnou taktikou slavil úspěch Barack Obama v kampani proti Mittu Romneymu.

Přece jen, hlavní voličská síla leží právě v nízko a středněpříjmových domácnostech. Pozornost Američanů se nyní zaměřuje na 1. října, kdy se v první a pravděpodobně jediné debatě viceprezidentských kandidátů střetne demokrat Tim Walz a republikán J. D. Vance. Trump další handrkování s Harrisovou před televizními kamerami odmítl.