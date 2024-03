Česko podporuje fašisty, na první návštěvu bych jel do Ruska, prohlásil Harabin

„Pokud bych vyhrál volby, první cesta by vedla do Ruska, protože nepojedu do Česka, k podporovatelům hitlerovců a fašistů,“ uvedl Štefan Harabin, který je v předvolebních průzkumech stabilně na třetím místě.

Svým nejnovějším výpadem reaguje na přerušení mezivládních konzultací a zrušení společného zasedání vlád České republiky a Slovenska, k němuž se český kabinet rozhodl právě kvůli zásadním rozporům v nahlížení na válku na Ukrajině.

Nejde o první Harabinovo vyjádření směrem k předním českým politikům. Dříve například prohlásil, že český prezident a premiér se chovají trapně a přisluhují USA. Někdejší komunistický soudce a později šéf slovenského Nejvyššího soudu je dlouhodobě znám svými proruskými postoji.

„Pokud bych se stal prezidentem, ani jeden voják, ani jeden náboj, ani jeden cent nejde na Ukrajinu, ani humanitární pomoci,“ řekl dále ve Zvolenu. Napadenou zemi opakovaně označil za „fašistický režim“.

Na sociální síti loni napsal, že na místě Vladimira Putina by se k Ukrajině zachoval stejně. Později svůj názor ještě zopakoval. Vyjádřil se také, že Rusko nemůže být agresorem.

„Na výrok jsem hrdý a kdykoliv bych ho zopakoval. Je nesporné, že Putin a Ruská federace postupovala v souladu s mezinárodním právem. Nemůže být agresorem,“ prohlásil podle Denníku N Harabin. Slovenský prokurátor na něj podal obžalobu pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy a přesvědčení jakož i schvalování trestného činu.

V roli prezidenta by jeho prvním krokem bylo vypovězení Istanbulské úmluvy, na Ukrajinu by neposlal „ani jeden náboj ani jednoho chlapce“ a globální oteplování odmítá coby „ekoteroristickou agendu“. Ruský opozičník Alexej Navalnyj zase podle něj byl agentem CIA, který se na Západě bál o život. To je Štefan Harabin ve zkratce.

Na slovenského prezidenta nekandiduje poprvé. V roce 2019 skončil v prvním kole přímé volby na třetím místě. Podobný výsledek mu nyní přidělují i předvolební průzkumy, na nichž se umisťuje až za favority Peterem Pellegrinim a Ivanem Korčokem.

Jeho preference se pohybují mezi osmi a jedenácti procenty, s čímž se sice do druhého kola s nejvyšší pravděpodobností opět nedostane, na rozdíl od zbylých osmi kandidátů, kterým průzkumy přisuzují jen pár procent, má však alespoň nějakou šanci.