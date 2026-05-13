Pátrání na konci světa. Od nás se hantavirus nešířil, tvrdí v Ohňové zemi

Autor: ,
  15:25
Tým zdravotnického institutu z Buenos Aires se chystá do jihoargentinského města Ushuaia. Plánuje zde získat více informací o šíření hantaviru. Ten se právě z této oblasti mohl dostat na palubu výletní lodi Hondius. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující.
Letecký pohled na Ushuaiu v Argentině. (8. května 2026)

Turisté v Ushuaie v Argentině (11. května 2026)
Ushuaia v Argentině. (8. května 2026)
Na lodi Hondius, která vyplula 1. dubna z Ushuaiy v Ohňové zemi, bylo několik lidí nakaženo hantavirem kmene Andes. Ten byl poprvé zaznamenán v polovině 90. let v Chile a v Argentině.

Jako jediný z hantavirů se může po nákaze od hlodavců přenášet i z člověka na člověka.

„V Ohňové zemi se hantavirus nevyskytuje. Od roku 1996, kdy byla nemoc jím způsobená zařazena do povinného ohlašování v naší zemi, zde nebyly zaznamenány žádné případy,“ uvedly v tamní pondělí zdravotnické úřady. Nákaza se podle nich v posledních sedmi letech neobjevila ani v sousední provincii Santa Cruz.

I podle experta z argentinského výzkumného ústavu CONICET Raúla Gonzáleze Ittiga, kterého citoval deník La Nación, nebyly v Ohňové zemi dosud hlášeny žádné případy nákazy tímto virem ani u lidí, ani u hlodavců.

„Přítomnost kmene Andes u hlodavců byla potvrzena v provinciích Neuquén, Río Negro a Chubut,“ řekl González Ittig. Dodal, že v populacích křečka dlouhoocasého (Oligoryzomys longicaudatus), který tento virus přenáší, může být nositeli viru v těchto oblastech méně než 10 procent jedinců.

Hlavní epidemiolog Ohňové země Juan Facundo Petrina také popřel, že by se hantavirus na výletní loď Hondius dostal v tomto regionu. „Za prvé, nemáme tu poddruh myši dlouhoocasé (která nemoc přenáší),“ řekl stanici BBC. Podle ní v přístavu Ushuaia běží život normálně dál, včetně návštěv turistů.

Pravděpodobným „pacientem nula“ v nákaze na lodi Hondius byl jeden z manželů z Nizozemska. Ti před naloděním cestovali po Argentině, Chile a Uruguayi.

Do Argentiny přijeli už loni v listopadu a poté procestovali tyto tři země. Navštívili i argentinskou provincii Neuquén.

V úterý argentinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že virus potvrzený u několika cestujících z lodi Hondius má velmi podobnou sekvenci jako ten, který se v roce 2018 objevil právě v provincii Neuquén.

Šíření souvisí s klimatickou změnou

Už loni v prosinci vydala Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) epidemiologické varování pro Ameriku kvůli nárůstu případů nákazy hantavirem i kvůli jeho vyšší smrtnosti.

Podle některých expertů to souvisí částečně i se změnou klimatu a urbanizací dosud málo obydlených oblastí.

„Klimatická změna ovlivňuje šíření řady nemoci,“ řekl CNN argentinský specialista na infekční choroby Ricardo Tejeiro. „Přenašečům virů, ať už hlodavcům v případě hantaviru, či komárům (přenášejícím například virus dengue), se daří v oblastech, kde to klima dříve neumožňovalo,“ vysvětlil Tejeiro.

„Ve velmi chladných oblastech s nízkou vlhkostí vzduchu se hlodavcům nedaří. Kvůli změně klimatu v nich ale více a častěji prší a hlodavcům se tam začíná dařit,“ dodal.

Tři případy úmrtí na hantavirus a několik případů nákazy mezi cestujícími z lodi Hondius vyvolaly obavy a někteří připomínají v této souvislosti pandemii covidu-19.

Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozorňují, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.

