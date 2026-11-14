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Jen si to zkuste den čichat! V Hanoji kvůli omamné vůni ořezávají ikonické stromy

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  18:32
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Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně...

Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně...
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně...
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně...
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně...
6 fotografií
Bílé květy hanojských volnošů jsou lákadlem pro turisty i inspirací pro umělce. Na jejich silnou vůni si však stěžují místní obyvatelé. Úřady proto minulý měsíc začaly stromy ořezávat. Ve vietnamské metropoli roste přes 14 tisíc kusů tohoto stálezeleného druhu s odborným názvem alstonia scholaris.

V létě volnoše stíní ulice města, na podzim jejich květy vydávají omamnou vůni. Ta je však pro mnoho tamních obyvatel až příliš silná.

„Jejich aroma je tak silné, až je to nepříjemné, obzvláště když je horko,“ řekl agentuře AFP Tran Trung Phong z Hanoje. Tento šestapadesátiletý muž nechává dveře i okna zavřené. Zatímco je jeho čtyřpodlažní dům pod přímým útokem vůně z desítek stromů v okolí, on trpí bolestmi hlavy a dušností. „Kdyby to bylo na mě, všechny bych je vyměnil,“ dodal.

Jeho stížnost se podobá těm, které se v říjnu objevovaly na sociálních sítích a o nichž v té době informovala státní média. Hanojské úřady proto zasáhly. V pátek 16. října začaly ve snaze oslabit silnou vůni ořezávat 1000 stromů lemujících 13 ulic.

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Volnoše jsou ve velké části Asie běžnými stromy. Ve Vietnamu, kde jsou známé jako hoa sua, se o nich zpívá a básní v romantických verších o Hanoji. Průzkum státního internetového listu VnExpress ale ukázal, že 80 procent respondentů by podpořilo jejich pokácení nebo přesun.

„Tyhle stromy připadají romantické a voňavé jenom těm, kdo nebydlí v jejich blízkosti. Zkuste si to na jediný den. Už navždycky to budete nenávidět,“ napsala Thanh Luong na platformě Facebook. Uvedla, že asi 100 metrů od její ložnice se nacházejí dva volnoše. „Je to utrpení,“ dodala.

Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026)
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026)
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026)
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026)
Bílé květy volnošů patří k symbolům podzimní Hanoje. Jejich intenzivní vůně však některým obyvatelům způsobuje bolesti hlavy a dýchací potíže. Úřady proto přistoupily k ořezávání stromů, které lemují ulice vietnamské metropole (15. října 2026)
6 fotografií

Stálezelené velikány, jejichž výška může přesáhnout deset metrů, jsou s Hanojí tak neodmyslitelně spjaté, že byly v centrálním a jižním Vietnamu vysazeny proto, aby do těchto oblastí přinesly kousek z šarmu metropole.

Podle Hanojanky Lan Huong jsou stromy klíčovým aspektem identity města. Ve znečištěných ulicích poskytují příjemný záblesk přírody. „Hoa sua jsou pro Hanoj typické. Všichni to vědí a berou to jako fakt,“ uvedla. „Není snad vůně květin o hodně příjemnější než vdechování zplodin z motorek a aut?“ dodala.

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Den před začátkem ořezávání stromů úřady v prohlášení uvedly, že volnoše jsou symbolem podzimní Hanoje a přispívají ke specifické identitě města. Uznaly však, že vůně má na každodenní životy obyvatel i celkové prostředí k bydlení ve městě negativní dopad. Napsaly, že zváží, zda bude možné některé z těchto stromů přesunout na příhodnější místa a nahradit je jinou zelení.

V roce 2019 bylo na periferii města přesunuto asi 100 volnošů. Státní média však uvedla, že podobný plán z roku 2023, který si kladl za cíl přemístit dalších 80 stromů z hlavní ulice, neuspěl kvůli námitkám ze strany místních.

„Mrzí mě, na jaký pranýř se hoa sua u tohohle podzimního soudu dostaly,“ napsala na Facebook Loi Phan Mai. Její příspěvek vyvolal tisíce pozitivních reakcí. „Pokácet strom je jednoduché, ale co pokácet vzpomínky? Jak by vůbec hoa sua mohly být na vině?“ dodala.

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Témata: strom, vůně, Hanoj, Vietnam

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